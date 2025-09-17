На 17 септември: Забранено ще бъде движението и паркирането на МПС в района на зала „Балканстрой“

На 17 септември 2025 г. /сряда/ от 08.00 до 13.00 часа, ще бъде забранено движението и паркирането на пътни превозни средства в района пред зала „Балканстрой“ в Плевен.

Причината е провеждане на пълномащабно съвместно тактическо учение на състава на МВР „Буря 2025“.

Учението е за прилагане на нормативно разписаните действия при терористична заплаха или реализиране на терористичен акт. Провеждането му на територията на гр. Плевен изисква осигуряването на необходимите условия и материална база на органите на МВР, опазване на обществения ред и недопускане на инциденти в района на спортна зала „Балканстрой“.

