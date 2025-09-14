На 17 септември се спира движението в района на пл. „Възраждане“

Със заповед на кмета на община Габрово в сряда, 17 септември 2025 г., ще бъде наложено ограничение на движението и паркирането на моторни превозни средства в района на площад „Възраждане“.

За времето от 8:30 до 10:00 часа ще бъде затворен бул. „Априлов“ от пресечката с ул. „Възраждане“ (Съдебна палата) до пресечката с ул. „Лазар Донков“ (Областна администрация).

В диапазона от 9:30 до 10:30 часа ограничението ще обхване бул. „Априлов“ и ул. „Скобелевска“ – от пресечката на бул. „Априлов“ с ул. „Възраждане“ до кръстовището на мост „Игото“, кръстовището на мост „Игото“, ул. „Аврам Гачев“ – от мост „Игото“ до пресечката с ул. „Д-р Никола Василиади“, ул. „Д-р Никола Василиади“ – от пресечката с ул. „Брянска“ до пресечката с ул. „Орловска“.

За времето от 15:30 до 19:30 часа отново ще бъде затворен бул. „Априлов“ от пресечката с ул. „Възраждане“ (Съдебна палата) до пресечката с ул. „Лазар Донков“ (Областна администрация).

Автобусите на градския транспорт ще се движат през целия ден по установения маршрут и разписание.

Ограниченията на движението в сутрешните часове се налагат във връзка с провеждането на спортно събитие „Стартирай активно“, а следобед – по повод инициативата „Животът е с предимство!“.

Община Габрово призовава водачите на моторни превозни средства и пешеходците да проявят разбиране и да спазват въведената в района временна организация на движение.

*Събитията са част от кампанията за Европейската седмица на мобилността в Габрово. Всички инициативи следете на www.gabrovo.bg и във фейсбук страницата на Община Габрово.

