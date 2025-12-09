вторник, декември 9, 2025
На 11 декември ще грейне прекрасна коледна елха и в центъра на с. Калипетрово

За радост на малки и големи, по инициатива на Кметство – село Калипетрово, на 11 декември /четвъртък/, от 18,15 часа, ще грейне прекрасна коледна елха и в центъра на с. Калипетрово!

Чудесата по Коледа се случват!

Повярвайте в тях – те са около нас, достатъчно е само да протегнем ръце!

Нека празничните светлинки, които ще заблестят по елховите клонки, ни заредят с надежда, че Новата 2026 година ще е благодатна за всички ни!

