На 1 октомври тестват Националната система за ранно предупреждение и оповестяване

Тестовете се провеждат два пъти годишно – в първия работен ден на месец април и на месец октомври

На 1 октомври 2026 г. (четвъртък) от 11.00 часа на територията на град Стара Загора ще бъде проведена тренировка за проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението чрез задействане на акустичните сиренни устройства.

Заедно със сирените ще бъдат задействани и Локалните системи за оповестяване на предприятията с цел тестване на функционалните им възможности.

При проверката освен националния звуков сигнал за тревога, ще бъдат излъчени и гласови съобщения за техническа проверка, което не следва да безпокои населението.

Съвременната сиренна система е част от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО). Тя е монтирана в град Стара Загора по европейски проект и работи от 2019 г. съгласно Наредбата за условията и реда за функциониране и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.