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На 1 октомври ще прозвучат сирените: Тестват Националната система за ранно предупреждение

Недялко Тенев

Тренировката започва в 11:00 часа, гражданите са предварително информирани, за да не се допускат паника и стресови ситуации

На 1 октомври 2026 г. от 11:00 часа ще бъде проведена тренировка за тестване на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на населението.

Проверката се извършва в изпълнение на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

По време на тренировката ще бъдат задействани съответните акустични сигнали.

Ще бъдат излъчени съобщения на живо за:

  • „Национален сигнал за тревога“
  • „Национален сигнал за край на тревогата“
  • съобщение за край на техническата проверка

От общинската администрация предварително информират гражданите за предстоящия тест с цел недопускане на паника и стресови ситуации.

Тестът ще започне в 11:00 часа на 1 октомври.

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