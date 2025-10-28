На 1 ноември: Премиера на последната стихосбирка на Илко Иларионов „Късни слънца“

Под наслов „Да поговорим за Илко Иларионов“ на 1 ноември от 17.00 часа в Арт център Плевен в Градската градина ще бъде представена последната стихосбирка на автора със заглавие „Късни слънца”.

Книгата излезе от печат от издателство „Български писател“ почти година, след като Иларионов си отиде от този свят и преди сам да може да я представи. Книгата е с илюстрации на художника Петър Мичев – Педро, голям приятел на Илко Иларионов, който също не я дочака.

Илко Иларионов е български актьор, драматург, поет и белетрист. Роден е на 30 септември 1954 г. в Плевен. Завършил е НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1978 г. в класа по актьорско майсторство на проф. Надежда Сейкова. Изиграл е над 30 главни роли на сцената на Плевенския драматичен театър, където е актьор от 1978 до 1991 г. Драматург в Кукления театър в Плевен в периода 1995 – 1997 г. Директор на ДКТ „Иван Радоев“ – Плевен от 2002 до 2016 г. Автор е на над 30 пиеси, няколко стихосбирки, книги с проза.

Илко Иларионов напусна този свят на 04 август 2024 г., няколко месeца преди да навърши 70 години, подготвяйки своята юбилейна поетична книга „Късни слънца“.

Премиерата на книгата се организира от приятели и културната общественост в Плевен и е част от културния календар на Община Плевен за 2025 година. Входът за събитието е свободен.

Facebook

Twitter



Shares