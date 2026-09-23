Музика, кино и визуални изкуства на сцените на София от 18 октомври до 15 ноември 2026 г.

Фестивалът превръща града в сцена

Фестивал „Музикални зографи – Звукът на града“ представя многопластова програма, в която музика, кино и визуални изкуства се срещат на различни сцени в София. Между 18 октомври и 15 ноември публиката ще има възможност да присъства на концерти, филмови прожекции, изложби, творческа работилница и събития с участието на утвърдени артисти и млади таланти. Съпътстващата програма продължава на 19 ноември във Враца.

Фестивалът обединява камерна и класическа музика, джаз, фолклор, музика на света, документално кино, фотография и иконопис. Програмата създава пространство за необичайни художествени срещи и поставя във фокус както международни артисти, така и новото поколение творци.

Събитията ще се проведат в Sofia Live Club, Централния военен клуб и на Сцена Централни хали. Част от програмата е с вход свободен, а билетите за концертите се предлагат на касите на Ивентим.

25 години документално кино с Николай Василев

18 октомври – 8 ноемвриСцена Централни хали Вход свободен

Фестивалът открива филмова ретроспектива, посветена на 25 години творческа дейност на режисьора и сценарист Николай Василев. В няколко фестивални вечери публиката ще види „Формулата на Тео“, „Социално силните“, „Пътят към Тива“, „Приказки“, „Българската бактерия“, „Високо“ и „Ваклуш“.

Николай Василев е режисьор и сценарист с над 25 години творческа дейност в документалното кино и телевизията. Завършва кино и телевизионна режисура в Нов български университет, степен магистър, и е автор и режисьор на десетки документални филми и телевизионни продукции, включително за Българската национална телевизия.

Още дебютният му документален филм „Пътят на Мъдростта“ получава награда за дебют на фондация „Култура Аними“. През 2010 г. „Приказки“ е отличен с наградата Jameson за най-добър български късометражен филм на София Филм Фест. През 2017 г. „Пътят към Тива“, посветен на режисьора Иван Добчев, получава голямата награда за най-добър филм на фестивала Masters of Art. Две години по-късно Василев печели отново голямата награда на Masters of Art с документалния филм „Високо“.

Сред най-популярните му филми е „Формулата на Тео“, посветен на учителя по физика Теодосий Теодосиев. Следват „Да бъдеш Майстора“ – портрет на художника Владимир Димитров-Майстора, „Гладиатор“ – за двукратния олимпийски шампион Боян Радев, и „Ваклуш“, създаван в продължение на повече от две десетилетия и включващ непоказвани архивни кадри от живота на Ваклуш Толев.

Паралелно с киното Николай Василев работи дългогодишно в БНТ като автор и режисьор на документални и телевизионни поредици, сред които „Малки истории“, „В кадър“ и „БНТ Представя“. Основна част от работата му е свързана с документалното наблюдение и с разказването на реални човешки истории – от социални теми до портрети на хора от науката, изкуството, спорта и духовния живот.

Дебютната фотографска изложба на Ая Аройо

20 октомври, 18:00Сцена Централни хали Вход свободен

Младата фотографка Ая Аройо ще направи своето първо самостоятелно публично представяне. Изложбата проследява нейния интерес към движението, сценичното присъствие, човешката емоция и документалния образ.

Ая Аройо е родена през 2007 г. и учи фотография в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“. Работи в областта на спортната, концертната, културната и репортажната фотография. Сред събитията, които е заснемала, са „Реките на София“, Wizz Air София маратон, TRI Legend Inn и Есенният авто ретро салон. Паралелно развива музикалната си култура чрез обучение по пиано и има активен състезателен опит във фехтовката.

Когато женската душа празнува

23 октомври, 20:00Sofia Live Club Билети: Ивентим

Мария де ла Пас и Виктория Харманджиева представят концертен спектакъл, който съчетава глас, китара, пиано и оригинални аранжименти. Двете артистки изграждат свят от образи, цветове и емоции, в който радостта среща тъгата, страстта преминава в екстаз, а хуморът и любовта се превръщат в универсален език.

Творческото им партньорство започва ден преди общ концерт в зала „Кастийо“ във Веве, Швейцария. Срещата прераства в дългогодишен музикален диалог и участия на фестивали и събития, сред които Verbier Festival, Les Aubes Musicales, Dolce Riviera и Festival des Haudères.

„Когато женската душа празнува“ е спектакъл за свободата да чувстваш, за неочакваните срещи, които променят посоката, и за музиката като пространство без граници.

Когато душата свети в мелодии

26 октомври, 19:30Централен военен клуб Билети: Ивентим

Певицата Дженифър Стамболиева представя дебютен рецитал с камерна музика. В концерта участват Яна Лолова – пиано, Ина Иванова – пиано и Софи Стамболиева – цигулка.

Дженифър Стамболиева завършва Националното музикално училище „Любомир Пипков“, придобива бакалавърска степен по класическо пеене в Нов български университет и магистърска степен в Московския държавен институт за култура. Специализира в Модена, Италия, в обучение, свързано с фондация „Лучано Павароти“. Носител е на Гран при от международния конкурс „Италиански вечери в Русия“ и на Първа награда от конкурса „Пролетни гласове“ в Москва. Репертоарът ѝ включва опера, камерна музика и авторски crossover прочит на Soul и Pop.

Звукови пейзажи с дуо Dieci Corde

28 октомври, 19:30Централен военен клуб Билети: Ивентим

Десет струни, два ярки млади таланта и един поетичен диалог между цигулка и класическа китара. Йоана Дакова и Тео Николов ще представят камерна програма, в която лиричната експресивност на цигулката се преплита с топлия и съкровен тембър на китарата.

Дуо „Dieci Corde“ е създадено през 2023 г. в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Репертоарът му е насочен към музиката на Романтизма и съвременността.

Тео Николов е лауреат на национални и международни конкурси, възпитаник на доц. д-р Росен Балкански и докторант по класическа китара в Националната музикална академия. Развива активна дейност като солист, камерен изпълнител и преподавател.

Йоана Дакова е цигуларка, отличавана на национални и международни конкурси. Участвала е във фестивали като „Варненско лято“, „Мартенски музикални дни“ и „Аполония“ и е работила с музиканти като Юлиян Рахлин, Минчо Минчев и Светлин Русев.

Електрическата китара – инструмент с много лица

29 октомври, 18:30Sofia Live Club Билети: Ивентим

Специалната вечер съчетава музикална работилница и концерт на живо. Китаристът Христо Нейчев ще представи различните роли на електрическата китара в блус, рок, джаз, фънк, фюжън и кънтри и ще демонстрира техники, характерни звучности, избор на инструмент и възможности на звуковите ефекти.

Работилницата започва в 18:30 часа, а от 20:00 часа „Христо Нейчев бенд“ ще превърне представените идеи в концерт. Участват Христо Нейчев – електрическа китара, Емилио Мархолев – бас китара, Николай Костадинов – клавишни, и Виктор Викторов – ударни. Един билет осигурява достъп до работилницата и концерта.

Светлина и страст

1 ноември, 11:00Централен военен клуб Билети: Ивентим

Празничният концерт за Деня на народните будители събира Лилия Донкова – цигулка, Виктория Шишкова – виолончело, и Фани Куцарова – пиано, в програма с музика от Клод Дебюси, Сергей Рахманинов и Астор Пиацола.

Лилия Донкова и Виктория Шишкова живеят и творят в Португалия и вече две десетилетия изграждат музикално партньорство, основано на сценично доверие и богат опит в камерната музика. Изпълненията им са звучали на сцени в Португалия, Италия, Франция и Испания. Срещата им с пианистката Фани Куцарова създава ансамбъл, в който дългогодишният диалог между цигулка и виолончело намира нов глас.

Исихия – изложба на забележителната Катерина Кацарова

1 ноември, 18:00Сцена Централни хали Вход свободен

Изложбата „Исихия“ представя иконографски и живописни творби, посветени на византийския стил от Палеологовия ренесанс и връзката му с теологичните принципи на исихазма.

Катерина Кацарова е родена през 2003 г. в Монреал, Канада. Завършва Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“ с профил „Графика“ и развива самостоятелна практика в живописта, графиката и иконописта. Представяла е самостоятелни изложби в Дом-музей „Борис Христов“, Малката базилика в Пловдив и Международния фестивал за православно изкуство „Достойно Есть“. Участвала е в международни форуми във Венеция и Хюстън и е носител на отличия за иконографска, портретна и анатомична рисунка.

Паралелно с творческата си дейност, Катерина е и активен състезател по силов трибой – републикански, европейски и световен шампион.

Калейдоскоп

5 ноември, 20:00Sofia Live Club Билети: Ивентим

Пиано, кларинет, гъдулка и глас събират музикалните светове на България и Франция. Анастасия Людмил – вокал, Фани Куцарова – пиано, Венцислав Трифонов – кларинет, и Мартин Владимиров – гъдулка, изграждат необикновен ансамбъл, в който български песни и танци се преплитат с произведения на Франсис Пуленк и Дариус Мийо.

Проектът е създаден и представен с успех през април 2026 г. в Кале, Франция. Оригиналните аранжименти разкриват връзки между класическата музика и фолклора, а гъдулката среща изяществото на пианото, свободата на човешкия глас и богатите темброви възможности на кларинета.

Анастасия Людмил е певица, пианистка, педагог и създател на музикални спектакли. Завършва Националното музикално училище „Любомир Пипков“, Консерваторията в Лил и École Normale de Musique de Paris. Творческият ѝ път преминава от класическото пеене към джаз, рок и музиката на света. Днес преподава в консерваториите в Кале и Сен Омер.

Фани Куцарова е концертен пианист, камерен музикант и педагог. Творческата ѝ дейност включва премиерни изпълнения, записи за Българското национално радио и Българската национална телевизия и създаване на необичайни камерни формации. Тя е основател на сдружение „Про Артибус“ и артистичен директор на фестивал „Музикални зографи“.

Венцислав Трифонов е лауреат на национални и международни конкурси, носител на Голямата награда на Международния конкурс „Музиката и Земята“ и солист на български оркестри. Той е водач на кларинетната група в оркестъра на Националния музикален театър „Стефан Македонски“.

Мартин Владимиров е гъдулар, композитор и аранжор, носител на отличия от национални и международни конкурси. В творчеството си изследва новите възможности на гъдулката и съчетава българската традиция с класическата музика и съвременното етнофюжън звучене.

Още в програмата

7 ноември, 18:00 – Концерт на Руей Джу – класическа китара, Китай. Сцена Централни хали, вход свободен.

Концерт на Руей Джу – класическа китара, Китай. Сцена Централни хали, вход свободен. 8 ноември, 18:00 – Концерт на ученици по класическа китара на Тео Николов. Сцена Централни хали, вход свободен.

Концерт на ученици по класическа китара на Тео Николов. Сцена Централни хали, вход свободен. 9 ноември, 19:30 – „Нашите деца пеят фолклор“. Централен военен клуб, вход свободен.

„Нашите деца пеят фолклор“. Централен военен клуб, вход свободен. 15 ноември, 11:00 – Заключителен концерт. Централен военен клуб, билети на касите на Ивентим.

За фестивала

„Музикални зографи“ е платформа за музика, визуални изкуства, литература, кино, културно наследство и образование. Фестивалът дава сцена на млади таланти, необичайни ансамбли, български артисти с международна кариера и чуждестранни гости. Организатор е сдружение „Про Артибус“ с артистичен директор Фани Куцарова.

Фестивал „Музикални зографи – Звукът на града“ е част от Календара на културните събития на Столична община и се реализира с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Култура“.