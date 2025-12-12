„Музикален Коледен Бургас“ на площад „Тройката“ продължава с концерти на Yavi, Милица Гладнишка и P.I.F.

„Музикален Коледен Бургас“ продължава и в следващите дни с весело настроение и три последователни концертни вечери, които ще съберат на едно място модерни жанрове, нови музикални проекти и утвърдени български изпълнители.

От 12 до 14 декември Бургас ще се превърне в сцена за стилна, разнообразна, емоционална и вдъхновяваща музика.

Днес, 12 декември, е втората вечер от програмата на „Музикален Коледен Бургас“ и е посветена на модерния поп, фънк и джаз. На сцената първи ще излязат VAICHO’S TRIO – фънки-джаз проект на Венцислав Велев в компанията на Георги Русев (бас) и Атанас Миларов (барабани).

След тях публиката ще чуе YAVI – българо-белгийски изпълнител с впечатляващ глас и разпознаваем стил. Той ще представи своя характерен звук, комбиниращ поп естетика и соул елементи.

Още по-впечатляваща е програмата на откритата коледна сцена на площад „Тройката“ в съботната вечер. Милица Гладнишка ще представи проекта си „Лисицата и Котараците“ – музикален спектакъл в стил „трубадури“, който преплита истории от големи литературни произведения с авторски композиции и жанрове от джаз и рок до фламенко, поп и реге. На сцената ще бъдат още Иван Велчев и Николай Воденичаров – Никеца, които със своите гласове и инструментални умения създават истински звуков „ураган“.

Вечерта ще продължи с концерт на обичаната бургаска група „Горещ пясък“.

Неделната вечер от фестивала е поверена на една от най-обичаните български банди – P.I.F. Феновете ще чуят емблематичните „Приказка“, „Колело“, „Опус 4“, „Камбаните“ и още много любими песни.

Всички концерти от инициативата „Музикален Коледен Бургас“ започват в 18:00 часа и са със свободен вход.

Заповядайте на площад „Тройката“, за да споделите вечери, изпълнени с музика на живо, коледен дух и празнично настроение.

Ето и пълната програма на фестивала:

18 декември /четвъртък/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Музикален спектакъл на „Жестим“

Графа

19 декември /петък/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Терпентина

Дичо

20 декември /събота/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Lemon box

Орлин Павлов

21 декември /неделя/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Scarlet

Ясен и приятели

27 декември /събота/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Силует

Владо Михайлов и група Rewind

28 декември /неделя/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Saudade project

Музикалната празнична атмосфера ще продължи с още концерти на площад „Тройката“, част от традиционната предколедна и коледно-новогодишна програма на Община Бургас, която цели да подари емоция и добро настроение за всички жители и гости на града.

Ето какво още предстои до Рождество Христово:

14 декември /неделя/

12:00 часа

Площад „Тройката“

ФА „Атанас Манчев“

17 декември /сряда/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Таралеща

21 декември /неделя/

12:00 часа

Площад „Тройката“

Оркестър „Жарава“

22 декември /понеделник/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Stiff Bones

23 декември /вторник/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Уикеда

25 декември /четвъртък/

14:00 часа

Площад „Атанас Сиреков“

Традиционен коледен концерт на ПФА „Странджа“

26 декември /петък/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Еуфория

27 декември /събота/

12:00 часа

Площад „Тройката“

Жечка Сланинкова и оркестър „Странджа“

Очаквайте още кои артисти и изпълнители ще видите на големия Новогодишен концерт в празничната нощ на 31 декември.

