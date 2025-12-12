„Музикален Коледен Бургас“ на площад „Тройката“ продължава с концерти на Yavi, Милица Гладнишка и P.I.F.
„Музикален Коледен Бургас“ продължава и в следващите дни с весело настроение и три последователни концертни вечери, които ще съберат на едно място модерни жанрове, нови музикални проекти и утвърдени български изпълнители.
От 12 до 14 декември Бургас ще се превърне в сцена за стилна, разнообразна, емоционална и вдъхновяваща музика.
Днес, 12 декември, е втората вечер от програмата на „Музикален Коледен Бургас“ и е посветена на модерния поп, фънк и джаз. На сцената първи ще излязат VAICHO’S TRIO – фънки-джаз проект на Венцислав Велев в компанията на Георги Русев (бас) и Атанас Миларов (барабани).
След тях публиката ще чуе YAVI – българо-белгийски изпълнител с впечатляващ глас и разпознаваем стил. Той ще представи своя характерен звук, комбиниращ поп естетика и соул елементи.
Още по-впечатляваща е програмата на откритата коледна сцена на площад „Тройката“ в съботната вечер. Милица Гладнишка ще представи проекта си „Лисицата и Котараците“ – музикален спектакъл в стил „трубадури“, който преплита истории от големи литературни произведения с авторски композиции и жанрове от джаз и рок до фламенко, поп и реге. На сцената ще бъдат още Иван Велчев и Николай Воденичаров – Никеца, които със своите гласове и инструментални умения създават истински звуков „ураган“.
Вечерта ще продължи с концерт на обичаната бургаска група „Горещ пясък“.
Неделната вечер от фестивала е поверена на една от най-обичаните български банди – P.I.F. Феновете ще чуят емблематичните „Приказка“, „Колело“, „Опус 4“, „Камбаните“ и още много любими песни.
Всички концерти от инициативата „Музикален Коледен Бургас“ започват в 18:00 часа и са със свободен вход.
Заповядайте на площад „Тройката“, за да споделите вечери, изпълнени с музика на живо, коледен дух и празнично настроение.
Ето и пълната програма на фестивала:
18 декември /четвъртък/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Музикален спектакъл на „Жестим“
Графа
19 декември /петък/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Терпентина
Дичо
20 декември /събота/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Lemon box
Орлин Павлов
21 декември /неделя/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Scarlet
Ясен и приятели
27 декември /събота/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Силует
Владо Михайлов и група Rewind
28 декември /неделя/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Saudade project
Музикалната празнична атмосфера ще продължи с още концерти на площад „Тройката“, част от традиционната предколедна и коледно-новогодишна програма на Община Бургас, която цели да подари емоция и добро настроение за всички жители и гости на града.
Ето какво още предстои до Рождество Христово:
14 декември /неделя/
12:00 часа
Площад „Тройката“
ФА „Атанас Манчев“
17 декември /сряда/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Таралеща
21 декември /неделя/
12:00 часа
Площад „Тройката“
Оркестър „Жарава“
22 декември /понеделник/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Stiff Bones
23 декември /вторник/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Уикеда
25 декември /четвъртък/
14:00 часа
Площад „Атанас Сиреков“
Традиционен коледен концерт на ПФА „Странджа“
26 декември /петък/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Еуфория
27 декември /събота/
12:00 часа
Площад „Тройката“
Жечка Сланинкова и оркестър „Странджа“
Очаквайте още кои артисти и изпълнители ще видите на големия Новогодишен концерт в празничната нощ на 31 декември.