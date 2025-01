Музика, забавления и интересни изложби са част от програмата на „Булеварт – мрежа на сетивата“ следващата седмица

Независимо дали сте страстен почитател на музиката, търсите забавление в уникална обстановка или обичате да се наслаждавате на красиви картини, това е мястото, което ще ви отведе в нови измерения на усещанията.

Ето какво предстои:

13 януари /понеделник/

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 19:30 ч., QUIZ в Бургас „51 Въпроса“

HashtagSTUDIO започна 2025 година с нова серия любопитни въпроси. Съберете своя отбор и се включете в състезанието, което ще изпита вашите знания и бързина на мисълта! Това е уникален шанс да се забавлявате в компанията на приятели или колеги, докато се състезавате за победата. Подгответе се за редица интересни въпроси, които ще предизвикат вашето мислене и креативност. Независимо дали сте запалени по култура, наука, история или спорт, тук има нещо за всеки! За информация и записване: +359 876 475 990.

14 януари /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW ESCOBAR – Общообразователен куиз

Приятната и знаеща конкуренция, динамичната атмосфера и възможността за награди ще направят състезанието още по-вълнуващо и увлекателно. Не изпускайте шанс да докажете, че вашият отбор е най-добрият! За информация и записване: +359 879 118 020.

15 януари /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW ESCOBAR – Общообразователен куиз

В Ескобар куизовете събират хора с различни интереси и личности, като същевременно създават приятелска и забавна атмосфера. За информация и записване: +359 879 118 020.



16 януари /четвъртък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW ESCOBAR – Тематичен куиз

Заповядайте на тематичния куиз в Ескобар, където ще имате възможност да проверите своите знания! Съберете своя отбор и се потопете в забавната атмосфера, изпълнена с въпроси, които ще предизвикат вашата логика, креативност и ерудиция. За информация и записване: +359 879 118 020.

17 януари /петък/

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Not Afraid to Dance Не един, а двама страхотни диджея ще застанат зад пулта на 17 януари в HashtagSTUDIO. Това са талантливите GOODY & JJ. Когато започнат да пускат музика, танците стават естествено движение на тялото. Ще се изненадате, дори ако си мислите, че не можете да танцувате. Not Afraid to Dance залага на популярната клубна музика, а момчетата идват да преплетат умения и стилове, които ще вдигнат дансинга във въздуха. Съберете своята парти компания и отидете да се забавлявате. За информация: +359 876 475 990.

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke-Discoteque

Заповядайте на невероятната караоке дискотека в Ескобар! Присъединете се към вечер, пълна с музика, забавление и смях. Хванете микрофона и покажете какво можете, докато пеете любимите си хитове на живо! Не пропускайте шанс да се забавлявате и да създадете нови спомени с най-добрите парчета от всички времена! За информация: +359 879 118 020.

18 януари /събота/

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Hot in Here с DJ Fed

Партито Hot in Here с DJ Fed в HashtagSTUDIO е всичко, което един истински фен на хип-хоп музиката би искал да чуе. Но истината е, че това трябва да се види. Ако искате да видите колко горещо става на тези вечери и да се насладите на качествена селекция от старата и новата школа, съберете своята банда и атакувайте подиума! За информация: +359 876 475 990.

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Hip-Hop Karaoke

Заповядайте на хип-хоп караоке в Ескобар! Подгответе се за една вечер, изпълнена с ритъм, енергия и забавление. Хванете микрофона и изпробвайте своите умения с най-добрите хип-хоп хитове – от класиките до съвременните бомбастични парчета! Тук няма правила – само чисто забавление и истински хип-хоп вълни. Съберете приятелите си и се насладете на едно незабравимо изживяване под светлините на сцената. За информация: +359 879 118 020.

19 януари /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., SALSA Sunday ESCOBAR

Време е за салса! Какво ти дава салсата? Танцуваш не само със своето тяло, а и със сърцето си. Тя разкрива нови усещания и емоции, събужда креативността и изпълва душата с радост и свобода. Когато си в синхрон с партньора и музиката, времето сякаш спира, а с всеки ритъм влизаш в един безкраен танц, който те грабва и не иска да те пусне. За информация: +359 879 118 020.

Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, от 18:00 ч., акустичен вариант на ALIVE Band

Сцена „Булеварт“ е популярна сред хората, които обичат музиката и търсят места с динамична и вдъхновяваща атмосфера. Илиян Дянков, Коцето Дянков и Дилян Дянков са музиканти, познати със своето умение да създават неповторима атмосфера и да забавляват публиката. Техните представления са не само музикални, но и емоционално заредени. За информация: +359 896 642 624.

До 30 януари Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, Ангелина Ангелова изложба акварел „….. към себе си“

Ангелина Ангелова е родена на 17.9.1969 г. в гр. Пловдив. Завършва художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – гр. Пловдив през 1988 г. През 1995 г. се дипломира във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, със специалност „Живопис“ при професор Николай Русчуклиев.

Член е на Дружеството на бургаските художници от 1996 г. От 1995 г. преподава изобразително изкуство в СУ “Добри Чинтулов“ – гр. Бургас. Работи в сферата на живописта, миниатюрата и илюстрацията. Участва в много общи изложби в Бургас, София, Пловдив, Варна и други градове в страната. Нейни творби са притежание на частни колекции в страната и чужбина. Живее и твори в град Бургас.

Самостоятелни изложби:

1999 г. – Галерия „Неси“ – гр. Бургас

2005 г. – Галерия „Ави“ – гр. Варна

2007 г. – Галерия „Бургас“ – гр. Бургас

2010 г. – Галерия Дружество на бургаските художници – гр. Бургас

2011 г. – Галерия „Бяла зона“ – гр. Пловдив

2013 г. – Галерия „Ромео и Жулиета“ – гр. Бургас

2019 г. – Галерия „АтелиеР“ – гр. Бургас

