Музейни експерти от цялата страна обсъждат нови хоризонти за природонаучните музеи в Пловдив

Днес в Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив се провежда първата Национална научна конференция „Природата и знанието: Нови хоризонти пред природонаучните музеи в България“, която се организира по случай 70-годишнината на Регионален природонаучен музей – Пловдив.

Нейната цел е подобряване на комуникацията между институциите, посветени на изучаването и опазването на природата, както и образоването на обществото в една бързо променяща се среда, назряващи екологични кризи, климатични промени, загуба на видове и местообитания.

В събитието участват представители на девет музея от страната със статут на природонаучни музеи или отдел „Природа“ към регионални исторически музеи. Своите разработки представят изследователи и уредници от Националния природонаучен музей при Българската академия на науките, Националния музей „Земята и хората“, Регионалния исторически музей – Благоевград, Регионалния исторически музей – Бургас, Музея на родопския карст, Природонаучния музей – Черни Осъм, Регионалния исторически музей – Плевен и Регионалния исторически музей – Русе.

Докладите и презентациите са разпределени в три направления. Първият панел е посветен на образователната мисия на природонаучния музей в един бързо променящ се свят. Вторият е за устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието. Третият панел и посветен на иновации и дигитализация в природонаучните институции.

Конференцията започна със специален музикален поздрав от сборна формация ученици от 4,5 и 6 клас от ОУ „Алеко Константинов“ Пловдив, с ръководител Росица Рудова.

Приветствия към участниците на откриването отправиха директорът на Регионален природонаучен музей – Пловдив гл. ас. д-р Огнян Тодоров, заместник-кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов и председателят на комисията по култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения в Общински съвет Пловдив – Стефан Послийски.

„Благодаря на всички, че отделихте от времето си, за да участвате в днешната конференция, с която поставяме началото на обединение на всички музейни институции, посветени на изучаването и опазването на природата. Дълбоко вярвам в принципа „Заедно“, мото на Пловдив – Европейска столица на културата през 2019. Това означава, че ако искаме нещата да се случват, при това по най-добрия начин, трябва да сме заедно“, подчерта в приветствието си директорът на Регионален природонаучен музей – Пловдив гл. ас. д-р Огнян Тодоров.

„Миналият понеделник открихме новата експозиция и първото в България зоокафе в Природонаучния музей. В сряда открихме новата експозиция на Археологическия музей на Пловдив с нов уникален аудиогид, който дава достъп и до хора в неравностойно положение. В петък се откри новата експозиция и сграда „Светът на ютиите“ на Етнографския музей. Припомням това, за да подчертая, че всяка година се стараем да отделяме средства, за да може нашите музеи да се развиват, да представят нови неща, нови експозиции, които да радват хората. Ръстът в туризма, който отчитаме се случва, защото нашият град, който е толкова древен се обновява, за да бъде също така съвременен и интересен. Безспорно, един от музеите, който се откроява е Природонаучният музей. Развитието му е еманация на политиката, провеждана в последните 12 години. Тя е водена от трима кметове и ресорните заместник-кметове последователно и целенасочено, рамо до рамо с директора на музея и в момента той е един от най-атрактивните в България. Много се надявам, че днешният форум ще има особена добавена стойност за всички вас и ще е полезен в бъдещата работа“, подчерта заместник-кметът Пламен Панов. Той изказа благодарност на Огнян Тодоров и екипа му за отличната работа и пожела „На добър час“ на конференцията.

„Винаги, когато Огнян Тодоров и неговия екип направят своите предложения при нас, в Общинския съвет, това са едни от най-лесните, най-добрите решения, които ги взимаме с пълен консенсус и усмивка. Това говори за изключителен професионализъм и мислене – и за подрастващите, и за туристите в Пловдив, и за това как да се развива Природонаучния музей в бъдеще. Не напразно всеки път казвам, че достигаме едни нива на класическите природонаучни музеи, където имаме в една част експозиция, образование, туризъм и много научна работа, което го прави устойчив в годините и винаги ще има нашата подкрепа“, каза в приветствието си Стефан Послийски.

Конференцията продължава през целия ден с наситена програма от презентации и доклади и ще приключи със заключителна дискусия. Тази вечер, участниците ще имат удоволствието да посетят представление на театър „Хенд“, както и да се запознаят с някои от забележителностите на града.

