Музеят „Неолитни жилища“ в Стара Загора предоставя виртуална реалност идостъпна среда
Посетителите на музея вече могат да видят и да „пипнат“ историята чрез
дигиталните 3D модели и тактилните двойници на ключови експонати
Проектът „Праисторията оживява“ бе представен вчера в музей „Неолитни
жилища“ в Стара Загора. Музеят „Неолитни жилища“ е един от най-ценните
праисторически обекти не само в България, а и в Европа — в него се
съхраняват останките от двуетажна неолитна къща от VI хил. пр. Хр.
Милена Желева, зам.-кмет с ресор „Култура и туризъм“ в Община Стара
Загора, приветства гостите и екипа на Регионалния исторически музей.
„Радвам се, че направихме смелата крачка към дигитализацията на този
обект. Това е и едно голямо предизвикателство, поради факта, че младите
хора живеят предимно в дигитална среда и имат нужда от различен стимул,
който да раздвижи въображението им“, сподели зам.-кметът. „Вярвам, че
това ще мотивира още повече посетители да дойдат и да се докоснат до
историята“, заяви Милена Желева.
Директорът на РИМ – Стара Загора Петър Калчев на свой ред поздрави
гостите на събитието. Той поднесе благодарности към екипа на музея –
Мартин Колев, Мариана Гинзарова, Таня Тачева и Елена Янкова, както и към
творците от „Торнадо студио“ за ползотворната работа.
В рамките на проекта са разработени триизмерни дигитални двойници на
основни артефакти от експозицията; виртуална реконструкция на интериора
и екстериора на праисторическата къща, достъпна чрез VR очила; анимации,
които показват елементи от ежедневния живот на хората от ранния неолит;
тактилни модули и обозначения на Брайл, осигуряващи достъпност за
незрящи посетители.
Мартин Костов от „Торнадо студио“, чийто екип са изработили дигиталната
част по проекта, запозна посетителите с новите технологии, налични в
музея.
Дина Желева, председател на Регионалната организация на Съюза на слепите
в Стара Загора, изказа своята благодарност към екипа на музея и сподели
колко се гордее с културното наследство на региона.
Проектът е реализиран в партньорство между Регионален исторически музей
– Стара Загора, Община Стара Загора, Международен младежки център,
Тракийски университет, Съюз на слепите – Стара Загора, Национален център
за рехабилитация на слепи и СУ „Максим Горки“. Съвместно се организират
и интерактивни срещи с различни групи посетители — ученици, студенти и
хора с увреждания.
Стойността на проекта е 139 516,80 лв., финансиран от Министерство на
културата.
На събитието присъстваха още Недко Кузманов – председател на Постоянната
комисия по култура, туризъм и вероизповедание, Маргарита Крумова –
началник-отдел „Туризъм“ към Община Стара Загора и екипът на
Туристически информационен център.