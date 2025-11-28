Музеят „Неолитни жилища“ в Стара Загора предоставя виртуална реалност идостъпна среда

Посетителите на музея вече могат да видят и да „пипнат“ историята чрез

дигиталните 3D модели и тактилните двойници на ключови експонати

Проектът „Праисторията оживява“ бе представен вчера в музей „Неолитни

жилища“ в Стара Загора. Музеят „Неолитни жилища“ е един от най-ценните

праисторически обекти не само в България, а и в Европа — в него се

съхраняват останките от двуетажна неолитна къща от VI хил. пр. Хр.

Милена Желева, зам.-кмет с ресор „Култура и туризъм“ в Община Стара

Загора, приветства гостите и екипа на Регионалния исторически музей.

„Радвам се, че направихме смелата крачка към дигитализацията на този

обект. Това е и едно голямо предизвикателство, поради факта, че младите

хора живеят предимно в дигитална среда и имат нужда от различен стимул,

който да раздвижи въображението им“, сподели зам.-кметът. „Вярвам, че

това ще мотивира още повече посетители да дойдат и да се докоснат до

историята“, заяви Милена Желева.

Директорът на РИМ – Стара Загора Петър Калчев на свой ред поздрави

гостите на събитието. Той поднесе благодарности към екипа на музея –

Мартин Колев, Мариана Гинзарова, Таня Тачева и Елена Янкова, както и към

творците от „Торнадо студио“ за ползотворната работа.

В рамките на проекта са разработени триизмерни дигитални двойници на

основни артефакти от експозицията; виртуална реконструкция на интериора

и екстериора на праисторическата къща, достъпна чрез VR очила; анимации,

които показват елементи от ежедневния живот на хората от ранния неолит;

тактилни модули и обозначения на Брайл, осигуряващи достъпност за

незрящи посетители.

Мартин Костов от „Торнадо студио“, чийто екип са изработили дигиталната

част по проекта, запозна посетителите с новите технологии, налични в

музея.

Дина Желева, председател на Регионалната организация на Съюза на слепите

в Стара Загора, изказа своята благодарност към екипа на музея и сподели

колко се гордее с културното наследство на региона.

Проектът е реализиран в партньорство между Регионален исторически музей

– Стара Загора, Община Стара Загора, Международен младежки център,

Тракийски университет, Съюз на слепите – Стара Загора, Национален център

за рехабилитация на слепи и СУ „Максим Горки“. Съвместно се организират

и интерактивни срещи с различни групи посетители — ученици, студенти и

хора с увреждания.

Стойността на проекта е 139 516,80 лв., финансиран от Министерство на

културата.

На събитието присъстваха още Недко Кузманов – председател на Постоянната

комисия по култура, туризъм и вероизповедание, Маргарита Крумова –

началник-отдел „Туризъм“ към Община Стара Загора и екипът на

Туристически информационен център.

