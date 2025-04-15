Музеите в Плевен с празнично работно време за Великден

Във връзка с предстоящите Великденски празници музеите в Плевен ще работят с празнично работно време.

В празничните дни обектите на Регионален военноисторически музей – Плевен ще работят, както следва:

Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“

18.04.2025 г. (петък) – от 9:00 до 17:30 ч.

19.04.2025 г. (събота) – ПОЧИВЕН ДЕН

20.04.2025 г. (неделя) – ПОЧИВЕН ДЕН

21.04.2025г. (понеделник) – ПОЧИВЕН ДЕН

Параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец”

18.04.2025 г. (петък) – от 9:00 до 17:30 ч.

19.04.2025 г. (събота) – ПОЧИВЕН ДЕН

20.04.2025 г. (неделя) – ПОЧИВЕН ДЕН

21.04.2025 г. (понеделник) – ПОЧИВЕН ДЕН

Къща музей „Цар Освободител Александър ІІ”

18.04.2025 г. (петък) – ПОЧИВЕН ДЕН

19.04.2025 г. (събота) – ПОЧИВЕН ДЕН

20.04.2025 г. (неделя) – ПОЧИВЕН ДЕН

21.04.2025 г. (понеделник) – ПОЧИВЕН ДЕН

Къща музей „Негово Кралско Величество Карол І”, гр. Пордим, Къща музей „Велик Княз Николай Николаевич“, град Пордим и Румънски мавзолей, музеен кът и мемориален парк, с. Гривица

18.04.2025 г. (петък) – ПОЧИВЕН ДЕН

19.04.2025 г. (събота) – ПОЧИВЕН ДЕН

20.04.2025 г. (неделя) – ПОЧИВЕН ДЕН

21.04.2025 г. (понеделник) – ПОЧИВЕН ДЕН

По време на великденските празници Регионален исторически музей – Плевен няма да работи за посетители. Последният работен ден на музея преди празниците ще бъде 17 април (четвъртък). РИМ – Плевен ще отвори отново врати на 22 април (вторник).

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