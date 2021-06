„Music Of The Night” e първият концерт от „Купон на Флората“

Концертният спектакъл ще представи хитови заглавия от американски мюзикъли – на 18 юни от 20 часа в Експо център „Флора“

След успешната поредица камерни концерти в Експозиционен център „Флора“ през лятото на 2020 г., тази година Държавна опера – Бургас продължава добрата традиция с поредицата „Купон на Флората“, Първото събитие – на 18-и юни от 20 часа, е концертният спектакъл „Music Of The Night”, чиято премиера беше през м. април в залата на Бургаската опера. Концертът премина при голям успех и бе номиниран в месечното издание на класацията „Музикално събитие на годината“ на предаването „Вечната музика“ по БНТ, с автор и водещ Марио Николов.

“Misic Of The Night” e по идея и сценарий на младия талантлив баритон и представлява атрактивна концертна програма и е заимствано от едноименното заглавие на една от най-известните музикални теми от мюзикъла „Фантомът на операта“ от Андю Лойд Уебър, която ще прозвучи на концерта в петък.

В петък вечерта на откритата сцена на Ескпо център „Флора“ – градина /при дъждовно време концертът ще се състои на закрито в същия комплекс/ ще прозвучат незабравими хитове от американски мюзикъли, превърнали се в класика. В програмата на концерта са включени емблематични мелодии: „Аll I Care About Is Love“ и „Razzle Dazzle” от мюзикъла „Чикаго“ от Джон Кандър”, “Master Of The House” от „Клетниците“ от Клод-Мишел Шьонберг, „So In Love” от „Целуни ме, Кейт!“ на Коул Портър, „Тhe Impossible Dream” от „Човекът от Ла Манча“ на Мич Лий, “What A Beautiful Morning” от мюзикъла „Оклахома“, музика Ричард Роджърс, „If I Were А Rich Мan“ от мюзикъла „Цигулар на покрива“ от Джери Бок, „On Тhe Street Where You Live“ от „Моята прекрасна лейди“ по музика на Фредерик Лоу, „Аll The Things You Are” от мюзикъла „Много топло за май“ от Джером Керн, „Be Prepared“ от мюзикъла „Цар Лъв“, „Summertime“ из операта „Порги и Бес“ от Гершуин – транскрипция за пиано, представена от Дария Кръстева, „The Man I Love“, също от Джордж Гершуин, в клавирно изпълнение на Дария Кръстева и Нина Райхел и други популярни заглавия, превърнали се в част от нашия емоционален свят, в който пазим романтиката и чувствителността, така трудно съизмерими със съвременните реалности, но толкова необходими – за да съхраним най-човешкото в себе си…

В цялостната концепция на концертния спектакъл „Music Of The Night” Бранимир Недков е съумял да вплете в единна нишка с емоционален импакт основната идея на и осезаемия си афинитет към жанра мюзикъл, който съчетава комплексни изразни средства и притежава неоспорим чар, именно заради своите универсални послания:

Освен главното действащо лице в концерта на 18-и юни – Бранимир Недков, който ще създаде мост между музика и публика, чрез вълнуващи цитати от книги, които имат емоционално-смислова връзка с представяните музикални произведения. В концертния спектакъл на рояла ще му партнират – като пълноправни участници в пресъздаването на цялостното настроение, пианистките Дария Кръстева и Нина Райхел. В атрактивната музикална селекция важна част от цялостното внушение са беквокалистките: Весела Апостолова /чието дело са клавирните транскрипции на песните/, Стефка Христозова и Калина Попова, Добавъчен елемент към естетичната визия, внасяйки динамичен емоционален акцент в програмата, е и балетната двойка – Полина Иванова и Даниел Тичков.

Отделните компоненти на концерта са умело съчетани – от цялостно издържаната идейна концепция, с вкус и мяра, до стилната сценична визия, светлинни и специални ефекти и перфектен саунд.

С програмата „Купон на Флората“, която ще представи още: „Любими руски романски“ – на 24 юли, „Наздравица“ – на 13 август, както и бароковия концерт „Пътуване във времето“ – на 28 август. След повече от година неочаквано и несравнимо с всичко в съвремието ни изпитание в световен план, изкуството доказва, че не само не би могло да бъде заглушено, обезличено и поставено в неблагоприятната позиция на жертва на обстоятелствата, а бе и продължава да бъде най‐сигурната атестация за надмощието на духа.

За изпълнителите:

Бранимир Недков Георгиев, баритон, е роден на 17.06.1991 г. в гр. Бургас. През 2010 г. завършва НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – гр. Бургас със специалност „класическо пеене“. През 2014 г. завършва НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – гр. София със специалност „класическо пеене“ в класа на Проф. Илка Попова. От 2019 г. работи в Държавна опера – Бургас като артист – солист. Репертоарът му включва: Папагено от операта „Вълшебната Флейта“ – В. А. Моцарт, Мазетто от операта „Дон Жуан“ – В. А. Моцарт, Данкайро от операта „Кармен“ – Жорж Бизе, Бил Колхоун от мюзикъла „Целуни ме, Кейт“ – Коул Портър, Папакода от оперетата „Една нощ във Венеция“ – Йохан Щраус, Йозеф от оперетата „Виенска Кръв“ – Йохан Щраус, Джек от мюзикъла „Лелята на Чарли“ – Оскар Фелцман, Червеният котарак от операта за деца „Алиса в страната на чудесата“ – Александър Йосифов, Патиланчо от „Патиланци“ – Александър Йосифов, Белчо, Черньо, Пъстрьо и Желчо от музикалната комедия „Четиримата Близнаци“ – Георги Костов, Иван от „Българи от старо време“ – Асен Карастоянов.

На рояла:

Дария Кръстева, пиано:

Дария Кръстева е родена на 18.09.1995 г. в гр. Поморие. Започва да свири на пиано от 7-годишна в музикалната школа към читалище „Светлина“ – Поморие с преподавател Елена Илиева. Продължава своето обучение в НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ — гр. Бургас. Нейни преподаватели са Ирина Иванова, Ваня Пенева и Юлия Ненова. Завършва пиано в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ — гр. София като ученичка на проф. Йовчо Крушев и проф. Димо Димов. През 2018-2019 г. учи в класа на проф. Джорджиа Алессандра Брустиа в консерватория „Клаудио Монтеверди”, Болцано, Италия. Получава многобройни отличия от различни форуми.

XIX Национален конкурс „Върбан Върбанов” – Трета награда

XX Национален конкурс „Върбан Върбанов” – Втора награда

Международен фестивал „Слънце, радост, красота” – Трето място (2011 г.)

Международен конкурс на изкуствата „Радост на брега” – Първо място (2011 г.)

I Международен конкурс за пианисти „Скрябин – Рахманинов” – III награда и бронзов медал

Академичен конкурс „Прокофиев – Ненов“ – III награда

Наградена от община Поморие за активно участие в културния живот на града (2012 г.) Наградена е два пъти от Община Бургас за постигнати високи резултати в областта на музиката (2011 г, 2013 г.). Активен участник в „Свободна сцена на младия изпълнител”.

Участвала в майсторски класове на проф. Марина Капацинская, проф. Д-р Атанас Куртев, проф. Иван Дончев, проф. Маргарита Кръстева, проф. Джорджия Алесандра Брустиа, проф. Стефано Боцоло, проф. Кристиано Бурато, проф. Дениз Арман Джелънби, проф. Луиджи Мариани, проф. Питър Тюит, проф. Мартино Тиримо, проф. Боян Воденичаров, проф. Томислав Байнов и др.

Корепетитор на Дамски хор Анхиало (гр. Поморие) от 2012 г. до 2014 г.

От 2012 г. активно изнася солови рецитали и е участник в различни тематични вечер. Участник е в „Бургас — най-добрият град за живеене“ със самостоятелен рецитал. Участвала е в различни музикални събития като: „ОБИЧАМ БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА“ в концертен комплекс „България“ , Заключителен концерт на Шопеновото общество в Полски институт и др.

Има участия като солист на камерен оркестър „Орфей“ гр. Перник (диригент Райчо Христов), на Студентски камерен оркестър към НМА “Проф. Панчо Владигеров“ — гр. София и на Академичен Струнен Оркестър към НМА “Проф. Панчо Владигеров“ — гр. София. През 2019 г. участва в три рецитала в Швейцария във Великденското турне Montcherand-Geneva-Fribourg През 2019 г. – участник в пиано седмицата Лондон-Бозен (майсторски класове, семинари и концерти) През октомври 2019 г. започва работа като корепетитор в Държавна опера — Бургас. През м. юни 2020 г. дебютира като солист на оркестъра на Бургаската опера с Концерт за пиано и оркестър No 12 от В. А. Моцарт.

Нина Райхел, пиано:

Завършила е Музикалното училище „Добрин Петков“ в Пловдив с отличен успех, след това завършва АМТИИ – Пловдив, специалност „Педагогика с пиано, ударниинструменти и композиция“. Занимава се с пеене от 20 години и любимите й стилове са: джаз, Bossa Nova и композиторите на Бродуей. Има професионален опит като педагог, пианист и вокален изпълнител. Работи като корепетитор в Държавна опера – Бургас.

Весела Апостолова, вокал:

От 6-годишна възраст сопраното Весела Апостолова започва да свири на пиано в родния си град Свети Влас при Албена Илиева. Завършва Средно музикално училище (НУМСИ) „Проф. Панчо Владигеров“ – град Бургас през 2004 година, със специалности пиано и класическо пеене, в класовете: по пиано – при Пенка Нейчева, по класическо пеене – при Ксения Драгостинова. Продължава висшето си образование в АМТИИ (Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство) – гр. Пловдив със специалности ПОМ (Педагогика на Обучението по Музика) и Изпълнителско изкуство в класа по Класическо пеене на Проф. Калина Жекова. По време на обучението си участва активно в майсторски класове и концерти, както с пиано, така и с класическо пеене. Завършва бакалавърска и магистърска степен. През 2009 година, след конкурс, е приета в Държавна Опера – Бургас като артист – хорист. Участва солистично в различни заглавия като – „Алиса в страната на чудесата“ (Алиса), „Патиланци“ (Дана), „Българи от старо време“ (Янка), „Вълшебната флейта“ (Памина), „Четиримата близнаци“ (Бонка,Бончо), „Снежанка и седемте джуджета“ (Любопитко), „Пинокио“ (Пулчинела), „Макс и Мориц“ (Мориц), „Службогонци“ (Стоянка), „Лелята на Чарли“ (Енни), „Виенска кръв“ (Мали) и др., както и в различни концерти.

Стефка Христозова, вокал:

Стефка Христозова, сопран, има редица солистични роли в постановки на Държавна опера – Бургас: Царицата на нощта във „Вълшебната флейта за деца“ от В. А. Моцарт, Барбарина в „Сватбата на Фигаро“ от В. А. Моцарт, Бакхис в комичната опера от Жак Офенфах „Хубавата Елена“, Паж – в операта „Риголето“ от Джузепе Верди, Малвина /Синята фея/ в операта за деца от Александър Йосифов „Пинокио“, Макс в музикалния спектакъл от Ал. Йосифов „Макс и Мориц“, Лила в оперетата от Асен Карастоянов „Българи от старо време“. Стефка Христозова участва и в концертни спектакли на Бургаската опера.

Калина Попова, вокал:

Калина Попова, мецосопран, е солистка в редица спектакли на Държавна опера – Бургас: Марчелина в операта „Сватбата на Фигаро“ от В. А. Моцарт, Юнона в комичната опера „Хубавата Елена“ от Жак Офенбах, Джована в операта от Джузепе Верди „Риголето“, Професора в музикалния спектакъл за деца от Атанас Косев „Снежанка“, Стрина Гена в музикалната комедия от Георги Костов „Четиримата близнаци“, Леля Грета в операта за деца „Макс и Мориц“ от Александър Йосифов и др. Калина Попова участва и в концертни спектакли, продукция на Държавна опера – Бургас.