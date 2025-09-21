неделя, септември 21, 2025
Място за изкуство и срещи: Ямбол празнува първото десетилетие от преобразяването на Безистена

С емоционален концерт на откритата сцена пред Безистена Ямбол отбеляза 10-годишнината от преобразяването на емблематичната 5-вековна сграда в културно-информационен център.

Специални гости на празничната вечер бяха изпълнителите Димитър Атанасов и Христо Младенов, познати на публиката от „Гласът на България“ и „Като две капки вода“. „Ямбол е градът, който моята дъщеря обожава!“, сподели Димитър Атанасов пред жителите и гостите на града. С впечатляващо изпълнение музикантите представиха песни от албумите „Несломен“ и „Димитър & Христо LIVE“, а публиката не ги пусна без три пъти на бис.

На сцената заедно с тях се изявиха виртуозната цигуларка Анна-Мария Тамахкярова – ANIMA, барабанистът Иван Ценов и китаристът Веселин Кехайов. Кавърите на емблематични български песни като „Бягство“ на „Авеню“, „Пак ще се прегърнем“ на ФСБ, „Среща“ на „Щурците“, „Уморени крила“ на Дони и Момчил, както и обработката на „Девойко (мари, хубава)“, включена и в учебниците по музика, предизвикаха бурни аплодисменти и разчувстваха публиката.

„Нека да пишем, да пеем и да говорим правилно на български, защото това е нашият език!“, призова Димитър Атанасов и подчерта впечатленията си от Безистена като прекрасно място за концерти, изложби и културни събития.

Заместник-кметът Енчо Керязов припомни, че само през последните три години в Безистена се провеждат над 100 събития годишно – концерти, изложби, литературни вечери, тържествени церемонии и научни форуми. В една от залите, известна с това, че разполага с един от малкото органи в страната, се провеждат и концертите на Камерния оркестър „Дианополис“, както и музикалните празници „Златната Диана“.

По повод празника в културно-информационния център беше открита и уникална изложба, посветена на успехите на българския спорт. Сред експонатите са лични вещи на легенди като Христо Стоичков, Димитър Бербатов, Григор Димитров и дори баскетболната икона Майкъл Джордан. Изложбата ще бъде достъпна за посетители през следващите три месеца.

