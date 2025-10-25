Мощи на свети великомъченик Димитър пристигат в Ловеч

С благословението на Ловчанския митрополит Гавриил в навечерието на празника на свети великомъченик Димитър в Ловеч ще пристигне икона с мощи на светеца.

Светинята е дар за новата катедрала „Св. св. Кирил и Методий“ от иконографа Димчо Димчевски и Димитър Койчев, на които изказваме сърдечна благодарност.

Иконата със светите мощи ще бъде изложена за поклонение на празничната вечерня в събота, когато митрополит Гавриил ще отслужи и акатиста на свети великомъченик Димитър. В неделния ден вярващите също ще имат възможност да се поклонят на светинята.

