Морски Фест 2025 събира на едно място морски спортове, плажни игри и концерт на открито

Събитието на плаж „Аспарухово“ се организира от Община Варна по повод Деня на Варна – 15 август

Цял ден на плажа с демонстрации по морски спортове, плажни игри и концерт на открито – това е Морски фест 2025 г. Събитието се организира от дирекция „Спорт“ в Община Варна по повод празника на морската столица – 15 август, Свето Успение Богородично. Той ще се проведе на плажа в кв. „Аспарухово“ и е с вход свободен за всички варненци и гости на града.

Демонстративна спортна програма: 9:00 – 12:00 часа и 15:30 – 17:30 часа

• в морето:

9:00 – 12:00 часа – Сърф – демонстрации и обучение (воден коридор – южен плаж Аспарухово)

10:00 – 11:00 часа – Демонстративни гонки с Драконови лодки в акваторията на Пристанище Варна-Изток с участието на състезатели от СГК „Черно море“ и СК „Черно море Бриз кану-каяк“

13:30 – 15:30 часа – Демонстративни ветроходни гонки в детските класове на варненските клубове „Синева“, „Черно Море – Бриз“ и „Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“

14:00 – 17:30 часа – Каяк и СУБ – Практическо обучение (воден коридор южен плаж Аспарухово)

14:00 – 17:30 часа – Гмуркане – демонстрации и обучение (воден коридор централен плаж Аспарухово)

15:30 – 17:30 ч. – Джетове – демонстрации и обучение (воден коридор централен плаж Аспарухово)

15:30 – 17:30 ч. – Флайборд – демонстрации – централен плаж Аспарухово

• на плажа:

15:30 – 17:30 часа Плажен волейбол – демонстрации и обучение

15:30 – 16:30 часа Плажен футбол – демонстрации и обучение

16:30 – 17:30 часа Плажно ръгби – демонстрации и обучение

15:30 – 17:30 часа Щафетни игри

• до сцена:

15:00 – 18:00 часа Ветроходен тренажор

• на сцена:

15:00 – 16:00 часа Гребен тренажор – демонстрации и обучение

16:00 – 16:40 часа Зумба – открита тренировка

16:45 – 16:55 часа Карате – демонстрации

17:00 – 17:10 часа Въздушна акробатика – демонстрации

17:15 – 17:25 часа Канго Джъмпс демонстрации + Freestyler–тренировка върху борд

17:30 – 17:55 часа Томбола с предметни награди

18:00 – 20:00 часа Концертна програма с участието на Robi, The Center, Славея Иванова, Галина Янева и др.

Съпътстваща състезателна програма:

16-17.08.2025г. Турнир по плажен тенис, Южен плаж Варна (до Ролбата)

16.08.2025г. Турнир по плажно ръгби, плаж „Аспарухово“

17.08.2025г. Турнир по плажен футбол, плаж „Аспарухово“

Подробности могат да се проследят на страницата на събитието:

https://www.facebook.com/events/1213012933964553/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Facebook

Twitter



Shares