„Моя прекрасна лейди“ завладява залите на Бургаската и Старозагорската опера

Представленията на световноизвестния мюзикъл под палката на Иван Кожухаров са на 17 октомври от 19 ч. в Бургас, а на 21 октомври – в Държавна опера – Стара Загора

След големия успех на гастрола в Бургас, Русе и Варна и триумфа в Национален музикален театър “Стефан Македонски“ – през м. май т. год., при пълна с възторжена публика зала, сценичното великолепие, пищност, бликаща емоция, театрална свежест и оригиналност „Моя прекрасна лейди“ /Мy Fair Lady/ще се пренесат отново на сцената на Държавна опера – Бургас – на 17 октомври от 19 часа, а на 21 октомври, също от 19 ч., постановката на световноизвестния мюзикъл ще бъде представена и на сцената на Държавна опера – Стара Загора.

Цялостната красота и въздейственост на постановката на проф. д-р Александър Текелиев ще се разгърне в пълната си сила и блясък под палката на именития диригент Иван Кожухаров, за да представи преддверието към един по-добър свят, малко по-съвършен и хармоничен – такъв, какъвто всеки пази в своите най-чисти помисли.

Сюжетът на един от най‐изпълняваните мюзикъли в световен мащаб по пиесата „Пигмалион“ на Джордж Бърнард Шоу е не само забавен, но и носи така необходимата доза романтика, както и житейска философия – повече от 60 години след премиерата на прочутия филмов хит „Моя прекрасна лейди“, получил множество награди „Оскар“ и „Златен глобус“, с Одри Хепбърн и Рекс Харисън в главните роли.

Още с първите акорди и пищната сценична картина, потапяща в неповторимата атмосфера на Лондон – на площада пред Ковънт Гардън, откъдето – през поредица от недоразумения и съдбовни перипетии, започва любовта между цветарката Илайза Дулитъл и професора по фонетика Хенри Хигинс. Зрителите ще проследят вълнуващата трансформация – на нагласи, очаквания, поведение, на разчупване на закостенели рамки и рушене на социални митове. И най-вече – ще бъдат съпричастни на една красива съвременна приказка за романтичния ореол на любовта, която е неподвластна на снобски предразсъдъци.

Завладяващият сюжет се пренася в дома на Професора, където Илайза метаморфозира от цветарка с ужасен диалект и маниери, в изискана дама, която е приета безусловно от висшето общество на бала в Бъкингамския дворец – след облог на Професор Хигинс с Полковник Пикъринг и шестмесечно обучение на момичето. Романтичната история завършва, разбира се, с щастлив и поучителен край, както подобава на всяка приказка…

Всяка брънка на постановката, вградена в тъканта на сюжетната линия мисъл, всяка нота, дума фраза, дъх, усмивка и въздишка, всеки диригентски жест на безспорния майстор зад пулта – Иван Кожухаров, всяка постановъчна, сценографска, хореографска и костюмографска концепция, претворена в пиршеството на сцената – всичко е с ореола на бродуейски блясък и едновременно – театрална дълбочина и емоционална въздейственост. Мюзикълът, освен философската линия и забавните моменти, е преди всичко приказка за любовта – отричаната, осмиваната, щателно скриваната, но по‐силната от всеки предразсъдък, вездесъща.

На 17 октомври – в залата на Бургаската опера, и на 21 октомври на сцената на Държавна опера – Стара Загора ще бъде сътворена – сцена след сцена, като холивудска продукция от „доброто старо време“ – постановка от най‐висока класа – под всеобхващащия режисьорски поглед на проф. д‐р Александър Текелиев, доказал многократно, че е един съвременен мислител и новатор.

Постановката на проф. Текелиев е еманация на всичко най-градивно, иновативно, и в същото време – базирано на най-доброто от традициите, което може да се сътвори, представи и надгради в един спектакъл. Пълните зали и реакцията на публиката в различни градове го доказва. Всички компоненти на „Моя прекрасна лейди“ – режисура, блестящ цялостен облик – сценографията е дело на Иван Токаджиев, елегантна хореография на доц. д-р Анна Пампулова – в сцените с бала в Бъкингамския дворец, вихрени и грабващи с емоционален заряд – в сцените на улицата; впечатляващи – като разнообразие, и като характерна визия, над 200 костюма – с автор Яна Дворецка, създават незабравимо представление, поднесено с осезаемо желание и плам от всички изпълнители. Диригент на хоровия състав, който има не само вокални, но и артистични задачи, е Александър Чепанов, помощник-режисьор на постановката е Лина Пеева, концертмайстори: Ваня Златева и Христо Белчев.

Именитият майстор зад пулта Иван Кожухаров, диригент-постановчик, разкрива – с типичния си перфекционизъм и усет към съществените компоненти на един качествен спектакъл, че музикантите от оркестъра свирят с голямо удоволствие, постигайки истинско холивудско звучене, което е напълно в духа на мюзикъла „Моя прекрасна лейди“.

Превъзходни се очаква да бъдат по време на представленията в Бургас и Стара Загоравсички солисти, както и артистите от хоровия състав, музикантите от чудесно звучащия оркестър – напълно в бродуейски стил, прекрасните балетисти, представили вихрени характерни танци, както и изискани шармантни валсове.

Харизматичното сопрано Илина Михайлова /гост/, солист на Държавна опера – Варна и Националния музикален театър, влиза отново в ролята на уличната цветопродавачка Илайза Дулитъл, превърнала се в изискана лейди, под вещия професионален поглед на професора по фонетика Хенри Хигингс. Тя разпръсква естествено очарование, подплатено с бликащ талант и вихрена емоция, но и ще накара публиката да съпреживее нейната история и да я заобича. Тенорът Марчо Апостолов /гост/, солист на Националния музикален театър „Стефан Македонски“, ще бъде отново изцяло в своето присъщо амплоа на аристократ с маниери, стил и класа – като Професор Хигинс. Образът на Пикъринг сякаш е „шит по мярка“ за баса Петър Тихолов – той постига много добро сценично присъствие и придава на ролята характерния английски строг финес. Басът Диман Панчев ще се представи в комичната роля на бащата на Илайза – Алфред Дулитъл. Тойе като помитащо кълбо от енергия, предизвикващ бурен смях и симпатия, а като бонус към ролята са и чудесно представените танци – заедно със сценичните партньори и артистите от балета. След успешния си дебют в ролята на Фреди Хил – на 9 октомври в залата на Операта, и представленията пред многобройна възторжена публика в Русе, Варна и Бургас и София, тенорът Яни Николов отново ще бъде в образа на романтично влюбения младеж Фреди. Мецосопраното Ирина Доброволская ще изградии убедително характерния образ на Мисис Пиърс, сурова на вид, но криеща нежно чувствително и състрадателно сърце. Сопраното Стефка Христозова ще бъде отново в ролята на аристократичната майка на Хенри Хигинс, която е като „добра фея“ за противоречивите отношения на сина й – заклет ерген, с неговата ученичка Илайза Дулитъл. Шмилена Султанова, сопран, ще се представи достолепната като Мисис Хил, майката на Фреди Хил, безнадеждно влюбен в Илайза младеж. В образите на двамата симпатични пияници, приятели на Дулитъл: Хари и Джейми – влизат Георги Бозвелиев и Мирослав Димитров, Емил Пейчев ще бъде в ролята на Кръчмаря, Милен Георгиев – Северняк, Божидар Кметов – Южняк, Милен Динолов – Западняк, Дарина Запрянова – Мисис Хопкинс, Калина Попова – Кралица на Трансилвания, Посланик – Александър Перпериев.

Teхническото обезпечаване на „Моя прекрасна лейди“ – звук, осветление, цялостна визия с мултимедийни ефекти, също е на най-високо ниво. Прекрасни са всички изпълнители: солисти, оркестър, хор и балет. Заслужава си да се види, почувства, съпреживее и запази в най-скъпите рафтове на спомена този чудесен мюзикъл – като обещание, че светът би могъл да бъде понякога и в тоналността на щастието.

Не пропускайте великолепния спектакъл на „Моя прекрасна лейди“, с който ще се смеете, възхитите, затрогнете, замислите и може би тайничко ще пролеете някоя сълза…

Побързайте да си закупите билети за чудесния спекталъл по режисура на проф. Александър Текелиев, под палката на именития български диригент Иван Кожухаров, и да съпреживеете незабравим духовен празник!

Най-новата постановка на Държавна опера – Бургас е с платени авторски права на Concord Theatricals

MY FAIR LADY is presented by arrangement with Concord Theatricals Ltd. on behalf of Tams-Witmark LLC. www.concordtheatricals.co.uk

Билети: на касата на Операта, каса „Часовника“, в Grabo.bg – https://grabo.bg/burgas/miuzikal-0zrrnи Eventim.BG – https://www.eventim.bg/bg/bileti/moya-prekrasna-leydi-burgas-drzhavna-opera-681497/event.html.

Facebook

Twitter



Shares