„Моя прекрасна лейди“ е в празничната декемврийска програма на Бургаската опера

Спектакълът на световноизвестния мюзикъл под диригентството на Иван Кожухаров е на 12 декември от 19 ч. в залата на Операта

След големия успех на гастрола в Бургас, Русе и Варна, Стара Загора, триумфа в Национален музикален театър “Стефан Македонски“ – София, за пореден път сценичното великолепие, пищност, бликаща емоция, театрална свежест и оригиналност на шеметния бродуейски мюзикъл „Моя прекрасна лейди“ /Мy Fair Lady/ще се пренесат отново на сцената на Държавна опера – Бургас – на 12 декември от 19 часа. Очаква Ви гарантирано вихрено настроение, създадено от свежи закачки, житейски истории и съдбовни обрати, емоционално близки до всеки един от нас, красива сценична картина и обещание за малко вълшебство в предпразничите дни.

Цялостната красота и въздейственост на постановката на проф. д-р Александър Текелиевна световноизвестния мюзикълще се разгърне в пълната си сила и блясък под палката на именития диригент Иван Кожухаров, за да представи преддверието към един по-добър свят, малко по-съвършен и хармоничен. Сюжетът на един от най‐изпълняваните мюзикъли в световен мащаб по пиесата „Пигмалион“ на Джордж Бърнард Шоу е не само забавен, но и носи така необходимата доза романтика, както и житейска философия – повече от 60 години след премиерата на прочутия филмов хит „Моя прекрасна лейди“, получил множество награди „Оскар“ и „Златен глобус“, с Одри Хепбърн и Рекс Харисън в главните роли.

Още с първите акорди и пищната сценична картина, потапяща в неповторимата атмосфера на Лондон – на площада пред Ковънт Гардън, откъдето – през поредица от недоразумения и съдбовни перипетии, започва любовта между цветарката Илайза Дулитъл и професора по фонетика Хенри Хигинс. Зрителите ще проследят вълнуващата трансформация – на нагласи, очаквания, поведение, на разчупване на закостенели рамки и рушене на социални митове. И най-вече – ще бъдат съпричастни на една красива съвременна приказка за романтичния ореол на любовта, която е неподвластна на снобски предразсъдъци. Завладяващият сюжет се пренася в дома на Професора, където Илайза метаморфозира от цветарка с ужасен диалект и маниери, в изискана дама, която е приета безусловно от висшето общество на бала в Бъкингамския дворец – след облог на Професор Хигинс с Полковник Пикъринг и шестмесечно обучение на момичето. Романтичната история завършва, разбира се, с щастлив и поучителен край, както подобава на всяка приказка…

Всяка брънка на постановката, вградена в тъканта на сюжетната линия мисъл, всяка нота, дума фраза, дъх, усмивка и въздишка, всеки диригентски жест на безспорния майстор зад пулта – Иван Кожухаров, всяка постановъчна, сценографска, хореографска и костюмографска концепция, претворена в пиршеството на сцената – всичко е с ореола на бродуейски блясък и едновременно – театрална дълбочина и богата емоционалност. Мюзикълът, освен философската линия и забавните моменти, е преди всичко приказка за любовта – отричаната, осмиваната, щателно скриваната, но по‐силната от всеки предразсъдък, вездесъща.

На 12 декември от 10 часа в залата на Операта ще бъде сътворена – сцена след сцена, като холивудска продукция от „доброто старо време“ – постановка от най‐висока класа – под всеобхващащия режисьорски поглед на проф. д‐р Александър Текелиев, доказал многократно, че е един съвременен мислител и новатор.

Постановката на проф. Текелиев е еманация на всичко най-градивно, иновативно, и в същото време – базирано на най-доброто от традициите, което може да се сътвори, представи и надгради в един спектакъл. Пълните зали и реакцията на публиката в различни градове го доказва. Всички компоненти на „Моя прекрасна лейди“ – режисура, блестящ цялостен облик – сценографията е дело на Иван Токаджиев, елегантна хореография на проф. д-р Анна Пампулова – в сцените с бала в Бъкингамския дворец, вихрени и грабващи с емоционален заряд – в сцените на улицата; впечатляващи – като разнообразие, и като характерна визия, над 200 костюма – с автор Яна Дворецка, създават незабравимо представление, поднесено с осезаемо желание и плам от всички изпълнители. Диригент на хоровия състав, който има не само вокални, но и артистични задачи, е Александър Чепанов, помощник-режисьор на постановката е Лина Пеева, концертмайстори: Ваня Златева и Христо Белчев.

Под палката на изтъкнатия диригент Иван Кожухаров, плеядата талантливи и заредени с пределна доза творчески ентусиазъм солисти, артисти от хоровия и балетен състав, както и музикантите от оркестъра, ще бъдат отново неотразими. Тандемът Илина Михайлова – Марчо Апостолов /гост/ – като Илайза Дулитъл и Хенри Хигинс, за пореден път ще бъдат сценична стихия на бургаска сцена. Взаимодействието помежду им по време на представлението е толкова органично, че публиката на моменти забравя, че всъщност гледа театър, а препратките с „живия живот“ са толкова естествено вплетени и умело режисирани, че със сигурност присъстващите ще останат след спектакъла стоплени, обогатени, замислени и най-вече – вдъхновени.

За пореден път басите Петър Тихолов и Диман Панчев – в ролите на Полковник Пикъринг и Алфред Дулитъл, ще са изключително въздействащи на сцената – всеки от тях със своето характерно амплоа – на изискан джентълмен с аристократични обноски, и неговата пълна противоположност – „дървеният философ“ Дулитъл, който обича да гушка жени и бутилки, но затова пък съдбата му изпраща неочакван подарък.

Тенорът Яни Николов – в ролята на Фреди Хил, влиза в ролята на импулсивния леконравен младеж, влюбен до полуда в Илайза. Песента, с която й се обяснява в любов под балкона на дома й, е една от най-известните в мюзикълния жанр, а той я изпълни великолепно – с мекота, топло послание и прекрасно изработени фрази. Ирина Доброволская – като Мисис Пиърс, отново ще бъде с излъчване на истинска британска дама, със строги принципи и непоклатим морал, но с меко и добро сърце. Чудесни и представили ролите си с много настроение и истинско удоволствие от сценичните задачи ще бъдат и всички останали артисти: симпатичните пияници Хари – Георги Бозвелиев, и Джейми – Мирослав Димитров, Кръчмарят – Емил Пейчев; Стефка Христозова – в ролята на аристократичната майка на Хенри Хигинс, която е като „добра фея“ за противоречивите отношения на сина й – заклет ерген, с неговата ученичка Илайза Дулитъл; Шмилена Султанова – като достолепната Мисис Хил, майката на Фреди Хил, безнадеждно влюбен в Илайза младеж; Северняк – Милен Георгиев, Южняк – Божидар Кметов, Западняк – Милен Динолов, Мисис Хопкинс – Дарина Запрянова, Царица – Калина Попова, Посланик – Александър Перпериев.

Чудесни ще бъдат и музикантите от оркестъра, които изпълняват с нескрито удоволствие партитурата на Фредерик Шоу, и балетистите – еднакво убедителни и завладяващи и във валса, и в уличните танци, и артистите от хоровия състав – пресъздаващи и отбраното общество на Англия, и компанията от улицата, която зорко бди какво се случва с техните познайници.

Teхническото обезпечаване на „Моя прекрасна лейди“ – звук, осветление, цялостна визия с мултимедийни ефекти, също е на най-високо ниво. Заслужава си да се види, почувства, съпреживее и запази в най-скъпите рафтове на спомена този чудесен мюзикъл – като обещание, че светът би могъл да бъде понякога и в тоналността на щастието.

Не пропускайте представление от най‐висока класа – с бляскав бродуейски привкус, майсторска режисура, великолепна сценография, чудесни костюми, стилна хореография и, разбира се, прекрасни изпълнители!

Най-новата постановка на Държавна опера – Бургас е с платени авторски права на Concord Theatricals

MY FAIR LADY is presented by arrangement with Concord Theatricals Ltd. on behalf of Tams-Witmark LLC. www.concordtheatricals.co.uk

Билети: на касата на Операта, каса „Часовника“, в Grabo.bg – https://grabo.bg/burgas/moia-prekrasna-leidi-073mgu и Eventim.BG – https://www.eventim.bg/bg/bileti/moya-prekrasna-leydi-burgas-drzhavna-opera-688360/event.html?fbclid=IwY2xjawOnnWVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBZeFBTejhYcDRiQ2dZaUxsc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHnJRMfPuKXW0IougPwAtyt50ZJ1pUIHJcBxUhP5u_x6S-Caof8xwQxNKqWui_aem_FvyiBQEIVx4wuHGrK1-JoA.

