Монтираха нови преградни пана на ключови пътни артерии в Пловдив

С оглед на пътната безопасност на всички участници в движението бяха монтирани нови преградни пана на ключови булеварди в Пловдив.

Екипи на ОП „Организация и контрол на транспорта“ извършиха демонтажа, а фирма-изпълнител, с която ОП „ОКТ“ има подписан договор – монтажа на съоръженията.

Подменени са 109 от корозиралите ограждения на бул. „Шести септември“, в района на паметника на Съединението. 56 нови пана са поставени и в средната разделителна ивица на бул. „Христо Ботев“, в участъка от ул. „Цар Асен“ до бул. „Цар Борис Трети Обединител“. Нови 168 преградни съоръжения има и в средната разделителна ивица на бул. „Цар Борис Трети Обединител“, в зоната от бул. „Шести септември“ до тунела „Север“.

