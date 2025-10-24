петък, октомври 24, 2025
Последни:
Региона

Монтираха нови преградни пана на ключови пътни артерии в Пловдив

Редактор

С оглед на пътната безопасност на всички участници в движението бяха монтирани нови преградни пана на ключови булеварди в Пловдив.

Екипи на ОП „Организация и контрол на транспорта“ извършиха демонтажа, а фирма-изпълнител, с която ОП „ОКТ“ има подписан договор – монтажа на съоръженията.
Подменени са 109 от корозиралите ограждения на бул. „Шести септември“, в района на паметника на Съединението. 56 нови пана са поставени и в средната разделителна ивица на бул. „Христо Ботев“, в участъка от ул. „Цар Асен“ до бул. „Цар Борис Трети Обединител“. Нови 168 преградни съоръжения има и в средната разделителна ивица на бул. „Цар Борис Трети Обединител“, в зоната от бул. „Шести септември“ до тунела „Север“.

Интересно от мрежата

Вижте още

Културен афиш в Стара Загора

Редактор

Бадминтон-скуош клуб Пазарджик със сребърни медали и вицешампионската титла от Държавното отборно първенство по бадминтон

Редактор

Общинска банка дари нови чешми на Община Благоевград в подкрепа на здравословния и достъпен начин на живот

Редактор

Pin It on Pinterest