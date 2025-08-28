Монтана ще си сътрудничи с немския град Шмалкалден и в следващите 5 години

Кметът на Монтана Златко Живков и кметът на германския град Шмалкалден Томас Камински подписаха нов договор за сътрудничество в следващите пет години.

Той е продължение на 50 годишни взаимоотношения, особено между гимназия „Филип Меланхтон“ и ГПЧЕ „Петър Богдан“.

Преди дни Живков се завърна от посещение в Шмалкалден, където бе подписан официалният документ. Той бе представен пред журналисти в присъствието на новия директор на гимназията за преподаване на чужди езици Биляна Дерлипанска.

„В епоха на обществени промени, глобални предизвикателства и нарастващо напрежение защитата на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона имат голямо значение“, пише в договора. Двата града се ангажират с тези общи европейски ценности и допринесат за демократичното образование, общественото единство и изграждането на открито и толерантно пространства.

В основата на сътрудничеството е ученическия и междукултурен обмен, създаване на съвместни образователни проекти, икономически, туристически и спортни инициативи.

Гимназия „Петър Богдан“ ще посрещне 12 ученици от гимназия „Филип Меланхтон“ в началото на учебната година. През 2024-га гимназисти от Монтана гостуваха на връстниците си в Шмалкалден.

Facebook

Twitter



Shares