вторник, септември 16, 2025
Монтана продължава партньорство с още два европейски града

След осем годишно прекъсване кметовете на Монтана Златко Живков и на чешкия град Храдец Кралове Павлина Спрингерова си подадоха отново ръка за бъдещо сътрудничество.

„Това е четвъртият кмет на чешката община, с който ще работим заедно“, заяви Живков. От две години се опитваме да възстановим контактите си с новия екип на управление там и сега имахме тази възможност.“ 

Сътрудничеството между двата града започва през 2006 година. Прекъснато е след 2017 заради промяна в управлението на Храдец Кралове. Световната пандемия и следващи избори също затрудняват взаимоотношенията. 

В началото на септември по покана на кмета на Храдец Кралове делегация от  Монтана, водена от а Живков посети чешкия град по повод 800-годишнината от основаването му.

Другото дългогодишно, партньорство, което ще продължи за Монтана е с Банска Бистрица – Словакия.  Златко Живков и кметът на словашката община Ян Носко са договорили съвместни инициативи в областта на културата,  спорта, градското управление и икономиката.  Пред журналисти Живков показа графика с изглед от Банска Бистрица, подарък по повод 770 –годишнина от обявяването на декрета, с който е провъзгласено създаването на града

Следващата година на 1 юни – деня на Свети Дух и празник на Монтана  се очаква посещение на  делегации от Храдец Кралове –Чехия и Банска Бистрица – Словакия.

