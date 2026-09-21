Монтана е сред водещите общини по изпълнение на проекти от инвестиционната програма

До края на октомври се очаква да приключи реконструкцията на бул. „Трети март“, както и ремонтът на Младежкия дом

Монтана е сред първите четири общини в страната по изпълнение на проекти от инвестиционната програма за общините, съобщи кметът Златко Живков.

Най-мащабният проект е реконструкцията на бул. „Трети март“ в участъка от бул. „Монтана“ до ул. „Димитър Ерийски“ при северния вход на града. Очаква се строителните дейности да приключат до края на октомври.

Проектът е на стойност близо 24,7 млн. евро и предвижда подобряване на организацията на движението. В натоварената индустриална зона се изграждат три кръгови кръстовища, а голяма част от подходите на улиците към основния булевард се преасфалтират.

В същия срок трябва да приключат още два значими обекта – основният ремонт на Младежкия дом и последният етап от изографисването на храм „Свети Дух“.

Паралелно продължава поддръжката на градската среда. Общинските екипи извършват кастрене на клони, премахване на опасни дървета, косене на тревни площи и миене на улици. През последната седмица усилено се е работило в квартал „Младост“ II, както и около учебни заведения, паркове и други обществени пространства.

Ежедневно се почистват езерото в парк „Монтанензиум“ и фонтанът на площад „Алеко Константинов“. Подменени са пейки на ул. „Патриарх Евтимий“ и в „Младост“ II. Направен е и преглед на състоянието на 12-те градски чешми, като три от тях предстои да бъдат ремонтирани.

Приключили са и аварийните ремонти на църквите в селата Благово и Сумер, финансирани със средства от дарителска кампания на Община Монтана.

На 26 септември предстои отбелязването на 100-годишнината на читалището в село Липен, чиято сграда също е обновена преди празника. В същия ден в село Горно Церовене ще се проведе фолклорният фестивал „Родило се, преродило“, организиран от най-старото читалище в общината, основано през 1896 г.