понеделник, август 11, 2025
Последни:
Региона

Монашеско пострижение и архиерейска св. Литургия в Чекотинския манастир „Св. Арх. Михаил“

Редактор

На 9 август, когато св. Православна църква почита паметта на св. ап. Матия, преди началото на св. божествена Литургия в Чекотинския манастир „Св. Арх. Михаил“ Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил извърши чина на пострижение на новия брат на светата обител – монах Моисей.

Той бе воден под мантия от игумена на светата обител Константийския епископ Михаил.

В св. Литургия също така съслужиха свещеноиконом Йоан Алексиев и дякон Андроник Попов. Песнопенията на монашеския постриг бяха дело на сестрите от Врачешкия манастир „Св. 40 мъченици“. 

В своето архипастирско слово митрополит Гавриил се обърна с напътствени слова към монах Моисей, като му благопожела да бъде предан на обетите си и св. Църква, поемайки по трудния, но и благодатен път на монашеството.

Интересно от мрежата

Вижте още

Хасково се преклони пред безсмъртното дело на Апостола на свободата Васил Левски

Редактор

Осигуряването на постоянно електроподаване за жителитев Русенско отново на фокус за Областната управа

Редактор

Кметът Васил Терзиев подписа меморандум за сътрудничество със „Софийска вода“ за изграждане на малки ВЕЦ

Редактор

Pin It on Pinterest