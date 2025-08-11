Монашеско пострижение и архиерейска св. Литургия в Чекотинския манастир „Св. Арх. Михаил“

На 9 август, когато св. Православна църква почита паметта на св. ап. Матия, преди началото на св. божествена Литургия в Чекотинския манастир „Св. Арх. Михаил“ Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил извърши чина на пострижение на новия брат на светата обител – монах Моисей.

Той бе воден под мантия от игумена на светата обител Константийския епископ Михаил.



В св. Литургия също така съслужиха свещеноиконом Йоан Алексиев и дякон Андроник Попов. Песнопенията на монашеския постриг бяха дело на сестрите от Врачешкия манастир „Св. 40 мъченици“.

В своето архипастирско слово митрополит Гавриил се обърна с напътствени слова към монах Моисей, като му благопожела да бъде предан на обетите си и св. Църква, поемайки по трудния, но и благодатен път на монашеството.

