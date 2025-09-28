неделя, септември 28, 2025
Молебен за участниците във велопохода „Вело Пулс 2025“ в Пловдив

На 27 септември Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай отслужи молебен и благослови участниците във велопохода „Вело Пулс 2025“, който тръгна от Гребната база в Пловдив.

 Спортната проява е организирана от Отделението по кардиохирургия на Университетската болница „Пълмед“ с генералното спомоществователство на холдинг „Булфарма“ и съдействието на велоклубовете „Крива спица“ и „7 Hills“ по случай Световния ден на сърцето.

С владиката в съслужение бяха Белоградчишкият епископ Поликарп – първи викарий на митрополита, архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник, архимандрит Евтимий, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев и ставрофорен свещеноиконом Василий Кашоров.

Песнопенията изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм“.

Във велопохода взеха участие г-н Иван Тиков – собственик и управител на „Булфарма“, д-р Андрей Неутов – началник на Отделението по кардиохирургия при УМБАЛ „Пълмед“, лекари и бивши пациенти на болницата, председателят на клуб „Крива спица“ г-н Владимир Конушлиев, г-н Иван Шеовски от клуб „7 Hills“, велосипедисти от пловдивски клубове.

Пловдивският митрополит Николай, който е председател на болничното настоятелство „Св. София, Вяра, Надежда и Любов“ към веригата от болнични заведения, благослови колоездачите и им пожела на добър път и благословен успех.

Духовното тържество завърши с многолетствие, провъзгласено от архимандрит Максим.

Над 200 велосипедисти се включиха в трасето с дължина 30 км. „Вело Пулс“ няма състезателен характер, неговото послание е: „Една мисия! Заедно правим сърцата по-силни!“.

