Молебен канон на Пресвета Богородица в Пазарджик

На 12 август с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, Белоградчишкият епископ Поликарп – първи викарий на митрополита, отслужи Празнична вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица в катедралния храм „Успение Богородично“ в Пазарджик.

Преди началото на богослужбата тържествено бе внесена в храма Чудотворната икона на Божията Майка „Златна ябълка“, която бе посрещната с камбанен звън и благоговеен трепет от стеклите се боголюбиви християни.

С епископа съслужиха: архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник, архимандрит Евтимий, архимандрит Дамян – ефимерий на Пловдивската духовна семинария, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев – протосингел при Пловдивска митрополия, ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев – духовен надзорник, свещеноиконом Боян Кочев – архиерейски наместник на Пазарджишка духовна околия и председател на храма, свещеници от околията, митрополитският протодякон Илиян Александров, дякон Ангел Воденичаров – секретар на Пловдивска митрополия и дякон Калоян Миндев.

Пред Чудотворния образ на Божията Майка „Златна ябълка“ песнопенията на Молебния канон бяха изпълнени антифонно от духовниците и митрополитският хор „Св. ап. Ерм” с диригент протопсалт Георги Радев.

Богомолците се събраха пред чудотворния образ на Богоматер, където с едно сърце зовяха: „Пресвета Богородице, спаси ни!“. В края на канона всички с благодарност преклониха коленете и сърцата си пред Владичицата на света, чиято помощ нееднократно са усещали в своя живот.

Както всяка вечер през време на Богородичния пост, богослужението бе тържествено, вдъхновяващо и емоционално. Верният Божи народ с радост и благоговение изслуша прекрасните песнопения от Богородичния канон, съучаствайки с молитвите си в богослужението.

На вечерното богослужение присъства и зам.-кметът на Пазарджик г-н Нино Ненов.

Накрая Белоградчишкият епископ Поликарп се обърна към всички с думи за благодатните дни на Богородичния пост и прекрасния образ на Пресвета Богородица.

Първият викарий преподаде на всички архипастирския поздрав и благослов на Високопреосвещения Пловдивски митрополит Николай.

Поклонението пред Чудотворната икона на Света Богородица „Златна ябълка“ в храма продължи до късно вечерта.

