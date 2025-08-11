Молебен канон на Пресвета Богородица в град Брезово

На 10 август с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, Белоградчишкият епископ Поликарп – първи викарий на митрополита, отслужи празнична вечерня с молебен канон на Пресвета Богородица в храм „Св. Димитър“ в град Брезово.

Преди началото на богослужбата тържествено бе внесена в храма чудотворната икона на Божията Майка „Златна ябълка“, която бе посрещната с камбанен звън и благоговеен трепет от стеклите се боголюбиви християни.

С епископа съслужиха архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник, архимандрит Евтимий, архимандрит Дамян – ефимерий на Пловдивската духовна семинария, ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев – духовен надзорник, протойерей Ангел Ангелов – духовен надзорник, свещеник Младен Добрев – председател на храма, свещеник Иван Братоев, митрополитският протодякон Илиян Александров, дякон Ангел Воденичаров – секретар на Пловдивска митрополия и дякон Калоян Миндев.

Пред чудотворния образ на Божията Майка „Златна ябълка“ песнопенията на молебния канон бяха изпълнени антифонно от духовниците и митрополитския хор „Св. ап. Ерм” с диригент протопсалт Георги Радев.

Богомолците се събраха пред чудотворния образ на Богоматер, където с едно сърце зовяха: „Пресвета Богородице, спаси ни!“. В края на канона всички с благодарност преклониха коленете и сърцата си пред Владичицата на света, чиято помощ нееднократно са усещали в своя живот. Вечерното богослужение изпълни с радост и благоговение и укрепи духа и вярата на благочестивите християни.

Накрая Белоградчишкият епископ Поликарп произнесе пастирско слово за Закрилницата на човешкия род, чрез която дойде спасението на човека – Пресвета Богородица. Първият викарий преподаде на всички архипастирския поздрав и благослов на Високопреосвещения Пловдивски митрополит Николай.

Поклонението пред чудотворната икона на Света Богородица „Златна ябълка“ в храма продължи до късно вечерта.

Facebook

Twitter



Shares