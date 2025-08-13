Молебен канон към Пресвета Богородица в Котел

На 12 август (вторник) в храм „Св. апли Петър и Павел“ в гр. Котел бе отслужен молебен канон на Пресвета Богородица.

Богослужението бе оглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, ставрофорен иконом Димитър Сотиров – председател на храма и архиерейски наместник на Котелска духовна околия, иконом Йоан Петров – архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, иконом Панайот Сотиров – духовен надзорник, протойерей Игнатий Ойков, йеродякон Вартоломей и йеродякон Поликарп.

Клира огласиха иконом Атанас Чулаков – духовен надзорник, г-н Иван Млечков и г-н Александър Учиков.

В архипастирското си слово митрополит Арсений обърна внимание на евангелския откъс за Разпятието Христово, в който Спасителят поверява Своята майка на апостол Йоан. Архипастирят подчерта, че от този момент нататък всички християни имат Божията Майка за своя застъпница и небесна майка.

В края на молитвеното последование владиката подари на всички присъстващи издание на Сливенска митрополия – книжката „Стослов“, с насърчение към редовно четене на Свещеното Писание и с благопожелания за духовна подкрепа по пътя към вечния живот.

