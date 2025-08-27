Можете да гледате авторския концерт-спектакъл на Виктор Калев „Грамофонът“ в Бургас

сряда, август 27, 2025
Това, че Виктор Калев обича Бургас и Бургас обича Виктор Калев, е безспорно.
Доказателството е 18-тото поредно гостуване на актьора в черноморския град с представлението „Грамофонът”.
Автобиографичния концерт-спектакъл ще бъде представен на 30 август от 20.30ч. на сцената на Летен театър – гр. Бургас.
В продължение на повече от два часа Виктор Калев ще накара публиката да се смее с глас , да пее познатите на няколко поколения песни и да се забавлява от сърце и душа. „Грамофонът“ всъщност е вълнуващо пътешествие през годините, заредено с носталгия, хумор и любов, в което зрителят ще стане съпричастен към една сбъдната мечта.
„Ще бъда себе си в това представление. Но едновременно с това ще изиграя около 30 различни хора, ще изпея около 20 песни с гласовете на оригиналните им изпълнители. Без грим и перуки. Иска ми се всеки да може да припознае своите вълнения в този спектакъл“, казва Виктор Калев.
Спектакълът е изграден върху лични истории на актьора и популярни песни на български изпълнители. Текстовете са на Ваня Щерева.
Откакто се появява на бял свят, за кратко време „Грамофонът” се превръща в истински хит. Вече 9 години спектакълът пълни зали и събира овациите на публиката в страната и чужбина. „Грамофонът“ е най – гледаното събитие за 2022 , 2023 и 2024 година. Какво прави представлението толкова докосващо и истинско?
„Най- вече искреността ми и това, че хората припознават моите истории като свои. Докато играя, в мен се заражда онова тънко чувство – носталгия. Надявам се да го провокирам и в хората. А какво е носталгията – това е желание на човек да преодолее финалността, да съживи щастливи случаи на своето съществуване, копнеж по миналото. Но предвид и посланието на моето представление , то е за бъдещето. Т.е. да не спираме да мечтаем и да случваме това, което искаме.”, споделя актьорът.
Билетите се продават на касата на “ Арт ателие“ в Билетен център “Часовника “.
За повече информация и резервации тел.0894/898-098-Маруся Русева-организатор/ Арт ателие/

