Мобилна станция в село Болярино ще следи за качеството на въздуха след пожара в Шишманци

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) информира, че мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителната агенция по околна среда за проследяване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) е разположена в центъра на село Болярино. Местоположението е близо до сградата на кметството и е избрано стратегически – съобразено с преноса на въздушните маси и доминиращите ветрови направления.

Въпреки че пожарът в депото за неопасни отпадъци и инсталацията за биологично разграждане в с. Шишманци е овладян, МАС ще остане на мястото до стабилизиране на ситуацията и необходимостта от постоянен мониторинг.

Станцията извършва непрекъснати измервания на основните атмосферни замърсители – серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, фини прахови частици (ФПЧ₁₀), както и на летливи органични съединения като бензен. Паралелно с това се регистрират и основни метеорологични параметри – температура, посока и скорост на вятъра, атмосферно налягане, влажност и слънчева радиация. Данните се отчитат в реално време със средночасова честота, а оценката на въздействието върху качеството на въздуха се извършва на база средноденонощни стойности, съгласно утвърдената методология.

РИОСВ – Пловдив гарантира обществен достъп до резултатите от мониторинга.

