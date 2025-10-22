Многобройни гости, творци, галеристи и ценители се стекоха на откриването на изложбата на Снежана Фурнаджиева в „Аспект“

Заместник-кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив – Пламен Панов откри официално снощи в галерия „Аспект“ самостоятелна изложба – живопис на Снежана Фурнаджиева – име, което отдавна се е утвърдило на българската художествена сцена.

Многобройни гости, творци, галеристи, ценители и приятели уважиха събитието. Това е третата самостоятелна изложба на авторката в „Аспект“, там тя отбеляза и своята 70-годишнина с юбилейна изложба през ноември 2022 г.

Творчеството на Снежана Фурнаджиева е пътешествие в света на цветовете, формите и емоциите. Семантиката и символите са ключов елемент в изкуството ѝ. Тя използва знака като начин да разказва, да дава ключ за осмисляне на настоящето и прозиране в бъдещето. С характерния си абстрактно-декоративен стил тя успява да предаде динамиката на днешното време, като същевременно не изневерява на дълбоките си творчески търсения. Нейните платна не просто радват окото, те докосват душата, провокират размисъл и пренасят зрителя в един по-ярък и наситен свят. Тя успява да съчетае монументалността, идваща от образованието ѝ по „Стенопис“, с абстрактното изразяване и декоративните елементи. Характерно за творческия ѝ път е постоянното търсене на нови пластични форми и техники, като не изневерява на основния си стил, но въвежда повече динамика и експериментира с различни формати и структури на платното. В картините ѝ присъстват кодирани послания, символи и знаци от древността, наред с християнски символи. Чрез тях тя предава знанието за развитието на света и изконната вяра и познание. Такава е и настоящата изложба, тематично разпределена в трите зали на галерията. Нейното изкуство е посветено на вечния стремеж на човека към полет, съвършенство и свобода на познанието и духовната чистота в материалния свят. В платната ѝ често присъства жената, изящна, нежна и пластична, но едновременно с това демонстрираща силен дух. Снежана е първата жена-председател на Дружеството на пловдивските художници и е известна с борбения си дух и упоритост в защита на колегите си и каузата за изграждане на нов дом и галерия на Дружеството.

„Много съм поласкан и развълнуван, че имам честта да открия тази изложба. Огромен жест от нейна страна беше да получа такава лична покана, още повече за събитие, което не се случва с подкрепата на общината. Не съм изкуствовед, но имам отношение. За мен това значи много. Шест години като заместник-кмет, през които пътищата ни със Снежана се преплитаха постоянно, по един добър и красив начин, прераснал в приятелство. Ако трябва да говоря за човека Снежана в навечерието на Деня на народните будители, тя със сигурност е един съвременен будител. Човек, който умее, смело се бори и отстоява своите каузи по един уникален начин, от който всички ние, и политиците, могат и трябва да се учат. А битката, която тя водеше години наред в името на ДПХ, са причина Дружеството да е толкова живо, да се развива и да продължава да прави едни от най-красивите изложби. Тя има огромен принос за това. Човекът Снежана и нейния екип дадоха много! Тази изложба е абсолютната рефлексия на емоционалността и душевността на Снежана. От абсолютния огън, който може да те изпепели, когато трябва нещо да се случи, до студенината в нейната критика. Критика, от която имаме нужда.“, каза в словото си на откриването Пламен Панов.

Той отправи специални поздрави и към домакините – галерия „Аспект“, които преди дни честваха 20 години от създаването на галерията. Пламен Панов им пожела и занапред „Аспект“ да е средище на съвременното българско и европейско изкуство в сърцето на Пловдив – град с неповторима културна атмосфера. Заместник-кметът подчерта, че галерията неизменно подкрепя както утвърдени творци като Снежана Фурнаджиева, така и дава поле за изява на млади таланти, превръщайки се по този начин в незаменим културен център за нашия град.

Снежана Фурнаджиева на свой ред също сподели своите мисли, емоции и търсения, намерили място в картините от настоящата изложба, която може да бъде разгледана в галерия „Аспект“ до 11 ноември.

Facebook

Twitter



Shares