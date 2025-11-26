Младите омбудсмани стартират на 27 ноември първата си благотворителна инициатива „Подай ръка“

До 5 декември всеки, който желае, може да предостави своето дарение в офиса на обществения посредник на Стара Загора

Новоизбраните млади омбудсмани на Стара Загора, Илиян Илиев и Зара Кичукова, дават старт на първата си благотворителна инициатива „Подай ръка“ утре, 27 ноември 2025 г. Благотворителната кампания се реализира с подкрепата на Община Стара Загора и обществения посредник Иванка Сотирова.

Само седмица след избора си младите омбудсмани реализират кауза, която говори със сила повече от всяка дума – да покажат, че добротата е действие. Инициативата е по случай 5 декември – Деня на доброволеца – и напомня на всички, че дори един жест на съпричастност може да донесе надежда и усмивка там, където е най-необходима.

„Нека отбележим този ден с жест на човечност. Призоваваме всеки, който има възможност, да подаде ръка на човек в нужда“, споделят Илиян и Зара и канят всички старозагорци да се включат според възможностите си.

Инициативата събира дарения под формата на:

консервирани и пакетирани храни;

продукти от първа необходимост;

дълготрайни хранителни стоки.

Даренията могат да се предават в офиса на Обществения посредник, който се намира на адрес: бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 34, в делнични дни от 9.30 до 18.00 часа.

