Млади учени на гости на „Софийски истории“

Те са млади, успешни и преследват мечтите си.

Виждайте бъдещето си в България, а постоянството е техният ключ към успеха. Запознайте се с Анна-Мария Евгениева, Иван Георгиев и Деян Ялъмов и запомнете тези имена, защото тепърва ще се гордеем с успехите им.

Хотел за пчелички, огнеупорна боя и микрочипове – това са ключовите думи в този разговор. „За да мога да създам нещо успешно, трябва да мога да работя с ума си повече отколкото с ръцете си.“ – споделя Иван думите на баща си, който го подкрепя в трудното начинание да се създаде хибридна огнеупорна боя.

Искате да помогнете на пчелите – Анна-Мария показва нагледно как в домашни условия можем да направим хотел за пчели с подръчни материали.

CHIPS OF EUROPE – не, не става въпрос за храна, а за увеличаване на производството на микрочипове и полупроводници в Европа. С нелеката задача се е заел Деян, който смята, че за младите хора няма пречки и всичко е въпрос на желание.

Младежкият фестивал „Моята София. Младите с каузи“ беше причината тези млади хора да са на едно място. Чуйте цялото интервю на Ирена Матеева и вижте как се сбъдват мечтите!

YouTube: @Софийскиистории | Фейсбук: @Софийскиистории | Instagram: @Софийски истории

Подкастът „Софийски истории“ се реализира от дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община, в партньорство с „Мениджър“, Obekti.bg и Modernity.bg

Facebook

Twitter



Shares