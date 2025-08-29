Млади таланти от пет младежки центъра в страната впечатлиха с уменията си в Националния шампионат по презентиране

Създател и организатор на събитието е Международният младежки център в Стара Загора

За трета поредна година в Международния младежки център – Стара Загора (ММЦ) се проведе Национален шампионат по презентиране. В инициативата, създадена и организирана от ММЦ, се включиха над 20 млади презентатори от цялата страна. В рамките на пет дни те демонстрираха уменията си и участваха в мастър класове за усъвършенстване на презентационни и комуникационни техники.

Събитието обедини участници от пет младежки центъра в страната – Стара Загора, Сливен, Враца, София, Габрово и Перник – в една възрастова категория, от 14 до 29 години. Форматът на младежкия лагер предостави възможност на участниците да демонстрират своите умения и да се учат от доказани специалисти.

Представянето им бе оценено от опитно тричленно жури в състав Минчо Минчев, Никол Първанова и Станислава Раянова. Миналогодишният шампион Иван Ангелов имаше наблюдателни права – предоставяше мнение, даваше полезни препоръки и присъждаше точки.

Мастър класовете „Истории в действие“ се провеждаха от журито в края на всеки презентационен ден. В тях участниците надградиха знанията си в областта на комуникацията и презентационните техники. Лекторите представиха теми като „Управление на впечатлението“ и „Излизане извън зоната на комфорт“.

Водещи на събитието бяха Денис Йорданов и Илина Илиева от клуб „Млад оратор“ на ММЦ. Заедно с фасилитаторите те показаха на участниците как работи гласът, каква е силата на добре разказаната история и как се усвоява техниката на четене.

Сред презентаторите бяха:

∙ Александър Вълев – „История на хеви метъла“

∙ Ана- Мария Маринова – „Трафикът на хора“

∙ Весела Вълкова – Как една дума може да промени живота ти?

∙ Георги Димитров – „Видео игрите – полезни ли са или не?“

∙ Кристо Христов – „С какво ни помага леката атлетика в живота“.

∙ Кристияна Георгиева – „Еволюцията на театъра“

∙ Нешка Стоилова – „Принципът 80/20“

∙ Анна Младенова – „Рай за туристите, ад за природата“

∙ Габриела Цонева – „Малка с големи мечти: защо искам да уча медицина?“

∙ Емил Банков – „Джудото – история на спорта“

∙ Деян Шаламанов – „Мирът от 1941“

∙ Емилия Димитрова – „Образованието – стабилна традиция или остаряла система“

∙ Симеон Стоянов – „Социални мрежи – плюсове и минуси“

∙ Михаела Илиева – „Възраждането под формата на игра“

∙ Мартин Иванов – „Лидерството сред подрастващите“

∙ Първолета Радева – „Изкуството да продаваш себе си“

„Участниците представиха различни гледни точки, обединени от стремежа да вдъхновят и провокират размисъл. Всеки един от тях получи ценна индивидуална обратна връзка, която ще подпомогне развитието им като оратори и презентатори“, споделиха организаторите от младежкия център в Стара Загора.

Наградите за победителите включваха смарт гривна, безжични слушалки и преносими батерии, а всички участници получиха поощрителна книга, свързана с умения за презентиране.

Крайното класиране на участниците е следното:

Емилия Димитрова – 1 място Георги Димитров – 2 място Анна Младенова – 3 място

Екипът на ММЦ – Стара Загора благодари на всички участници за проявената смелост, талант и ентусиазъм, както и на водещите и фасилитаторите за вдъхновяващите презентации. Всички участници се обединиха в желанието си догодина да надградят уменията си и да представят още по-добри презентации.

