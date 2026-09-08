Млади поети и художници от Габрово представят стихосбирката „Превръщане в поезия“

Сборникът обединява творби на млади автори и художници, а премиерата му ще бъде на 12 септември в рамките на фестивала „Реките на Габрово – Младежки случки срещу течението“

Сборната стихосбирка „Превръщане в поезия“, която събира младите поетични и визуални таланти на Габрово, ще бъде представена на 12 септември от 18:00 часа в рамките на фестивала „Реките на Габрово – Младежки случки срещу течението“.

Необичайната сцена за премиерата ще бъде разположена в коритото на река Янтра по ул. „Аврам Гачев“.

Инициативата е организирана от Младежки център – Габрово и клуб „Книжни червеи“ към него, съвместно с Община Габрово и 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в София.

Близо 70 произведения от 30 млади автори

Конкурсът предизвика сериозен интерес сред младежката общност. Получени са близо 70 произведения от 30 автори на възраст между 14 и 23 години, които са родени или учат в Габрово.

Творбите са оценени от жури в състав Севдалина Колева – преподавател по български език и литература в 119. СУ в София, Калоян Христов – поет, основател на платформата Tetradkata.com и преподавател в Националната Априловска гимназия, Елена Немска – представител на Община Габрово и поетеса, и Донка Христова – младежки работник в Младежки център – Габрово и ръководител на клуб „Книжни червеи“.

За сборника журито е избрало девет творби на осем млади автори.

Това са Поля Денева, Невена Докузлийска, Екатерина Станева, Поля Илиева, Роберта Янева, Борил Аладжов, Сиана Борисова и Александра Андонова. Освен място в стихосбирката отличените автори получават и ваучери за книги.

Когато поезията срещне изобразителното изкуство

Специална роля в създаването на изданието имат и младите художници Мартина Лафчиева, Антония Сиракова, Мина Сутева и Габриела Кирева.

Вдъхновени от образите и емоциите в стихотворенията, те създават илюстрации към произведенията. Така „Превръщане в поезия“ се превръща в своеобразна среща между литературата и изобразителното изкуство – между думи, образи и цветове.

„Нощ на поезията“ помогна сборникът да бъде издаден

Издаването на стихосбирката става възможно благодарение на средствата, събрани по време на поетичния спектакъл „Нощ на поезията“, проведен през април в Габрово с участието на младите рецитатори от 119. СУ в София.

От продажбата на билети са събрани 445 евро, които участниците даряват за младежка кауза. Организаторите решават средствата да бъдат използвани в подкрепа на младите творчески таланти на Габрово.

Стихосбирката няма да се продава, като копия от нея ще получат художниците и участниците в конкурса.

За младите автори присъствието в сборника е не само награда, но и признание за таланта и смелостта да изразят себе си чрез изкуството.

Организаторите канят всички приятели на литературата на премиерата на 12 септември, обещавайки среща с поезия, която не търси съвършени отговори, а носи честност, емоция и поглед към бъдещето на младото българско изкуство.