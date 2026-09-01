Млади музиканти показват таланта си на конкурс в Добрич

Форумът събира изпълнители от различни възрастови групи, а в журито участват утвърдени български музиканти и преподаватели

Музикален младежки конкурс беше открит в Добрич от заместник-кмета Станка Николова, която пожела успех и вдъхновение на всички участници. Форумът се провежда под патронажа на кмета на Добрич Йордан Йорданов и с всяко следващо издание привлича все по-голям интерес.

Конкурсът предоставя сцена за изява на млади музикални таланти и изпълнители, които получават възможност да представят своите умения и творчество пред професионално жури.

Утвърдени музиканти оценяват участниците

Председател на журито тази година е проф. Огнян Константинов – виола. В състава му влизат още акад. Милка Митева – пиано, проф. Гинка Гичкова – цигулка, проф. Анатоли Кръстев – виолончело, и д-р Милена Манева-Вълчева – класическа китара.

Почетен председател е проф. Виктор Чучков, определен от организаторите като вдъхновител и „сърце“ на конкурса.

В първия ден на сцената се представят най-малките участници от Първа А и Първа Б възрастови групи. В програмата са включени и камерни ансамбли – детски струнен квартет и клавирно дуо за едно пиано.

Конкурсът продължава на 2 септември

Вторият ден е посветен на участниците от Втора, Трета и Четвърта възрастови групи, като при последните две надпреварата протича в два кръга.

На 2 септември ще се представи и струнен квартет от студенти в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

От Община Добрич пожелаха на всички участници успех и красиви музикални мигове по време на конкурса.