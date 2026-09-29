Млади кикбоксьори от Перник с медали от Световното първенство в Италия

Кметът Станислав Владимиров поздрави младите спортисти за отличното им представяне в Йезоло

Млади състезатели по кикбокс от Перник постигнаха сериозни успехи на Световното първенство за деца и юноши в Йезоло, Италия, завоювайки златни, сребърни и бронзови отличия.

След завръщането им кметът на община Перник Станислав Владимиров се срещна с младите спортисти, поздрави ги за постигнатите резултати и им пожела още много успехи в предстоящите състезания.

Сред шампионите е Ясен Драгомиров от клуб „Боец“, който спечели златен медал в стил К1.

Силно представяне записаха и състезателите на клуб „Ка Ел Кикбоксинг“. София Русева завоюва две отличия – златен медал в лайт контакт и сребърен медал в пойнтфайтинг.

Ванеса Ефремова и Кристо Митков спечелиха бронзови медали в пойнтфайтинг, а Теодора Бързачка се пребори за бронзово отличие в същия стил и добави сребърен медал в отборното класиране.

Добро представяне записа и Никола Христов, който се нареди на пето място в пойнтфайтинг.

Постиженията на младите кикбоксьори донесоха престижни отличия за пернишките клубове и показаха силното присъствие на местните таланти на международната спортна сцена.