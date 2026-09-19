Млади автори представят свои творби на Фестивала на младите в изкуството в Бургас

Ученици, студенти и младежи до 25 години могат да изпращат поезия и разкази до 12 октомври, а одобрените автори ще участват в работилница по творческо писане

Поетични творби, създадени от млади автори през последните месеци, ще прозвучат във финалния ден на Фестивала на младите в изкуството, организиран от Община Бургас и филиала на Националната художествена академия в града.

Осмото издание на фестивала ще се проведе от 12 до 17 октомври. В програмата отново ще се включат ученици и студенти с изяви в областта на изобразителното изкуство, литературата, киното и музиката.

Тази година фестивалът е с подтема „Емоцията Евровизия в Бургас“, като предизвикателството е насочено основно към младите творци в сферата на визуалните изкуства.

За първи път в рамките на осмото издание подборът на литературните произведения ще бъде на конкурсен принцип. В инициативата могат да участват ученици от бургаските средни училища, студенти от висшите учебни заведения и филиалите по изкуствата в града, както и други млади хора на възраст до 25 години.

Желаещите могат да изпращат своите произведения на електронната поща artfest2026@abv.bg до 12 октомври.

Всеки кандидат може да представи до три поетични творби и един разказ с максимален обем от три печатни страници, оформени с Times New Roman, размер 12. Ограничение в тематиката няма, като организаторите насърчават и произведения, вдъхновени от предстоящото домакинство на голямото музикално събитие.

Одобрените автори ще бъдат включени в работилница по творческо писане под ръководството на поетесата Любов Джунгурова. Те ще имат възможност да работят съвместно и с художниците, участващи във фестивала.

Идеята е младите литератори да предложат заглавия на отделни картини, както и да създадат текстове, вдъхновени от избрани произведения на изобразителното изкуство. При възможност фрази от литературните творби ще бъдат вплетени и в самите картини. Първите опити за подобен синтез между литературата и изобразителното изкуство бяха направени по време на миналогодишното издание на фестивала.

Инсталациите, създадени от студенти и техните преподаватели, вече са сред отличителните прояви на Фестивала на младите в изкуството. Те ще бъдат представени във финалния ден – 17 октомври, заедно с литературно матине.

Събитието ще започне в 11:00 часа в една от залите на хотел „ДАС Марина“, който е традиционен партньор на фестивала.