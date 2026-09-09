Млади актьори от НАТФИЗ превръщат пространството пред зала „Младост“ в сцена

„Вокална вечер преди аплодисментите“ ще събере музика, движение и театър на 11 септември в Бургас

Младите актьори от класа на проф. д-р Пенко Господинов, випуск 2029 на НАТФИЗ – Филиал Бургас, ще напуснат учебната зала и ще превърнат пространството пред Спортна зала „Младост“ в открита сцена. Събитието „Вокална вечер преди аплодисментите“ ще започне на 11 септември от 18:30 часа, а входът е свободен.

Инициативата е част от програмата на Dream Fest „НАТФИЗ: Бургас е в главната роля!“ и ще даде възможност на публиката да се срещне с бъдещите актьори в по-различна и непосредствена сценична среда.

Мюзикъли, театър и движение без дистанция от публиката

Без традиционната театрална завеса и дистанцията между артисти и зрители, вечерта ще обедини музика, движение и театър.

Ще прозвучат изпълнения от мюзикъли, а студентите ще покажат своите вокални и сценични умения пред бургаската публика. Идеята е младите актьори да представят част от таланта и подготовката си извън обичайната учебна и театрална среда.

„Вокална вечер преди аплодисментите“ е включена и сред дейностите по проекта „Подмлади града“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез инициативата „EUI – Иновативни действия“.

Проектът поставя Спортна зала „Младост“ и пространството около нея във фокуса на поредица от инициативи за подобряване на градската среда и насърчаване на участието на гражданите в обществения и културния живот.

Събитието е на 11 септември от 18:30 часа пред Спортна зала „Младост“ в Бургас. Входът е свободен.