Младежкият общински съвет отново помага на нуждаещите се с кампанията „Дари, за да зарадваш“

Рекордът за събрани продукти с дълъг срок на годност е подобрен за втора поредна година, а младежите подготвиха над 400 пакета за даряване

Kампанията „Дари, за да зарадваш“ на Младежки общински съвет към ЦПЛР – Стара Загора подобри рекорда за събрани продукти с дълъг срок на годност за втора поредна година.

„Това е доказателство, че в града ни има добри и съпричастни хора“, споделят организаторите. В кампанията бяха събрани хранителни продукти с дълъг срок на годност – ориз, боб, леща, брашно, олио, консерви и др.

Даренията от настоящото коледно издание възлизат на 2359,532 кг. – с 1 тон повече от миналата година.

Учениците от Младежки общински съвет подготвиха над 400 торби, които бяха разпределени в два храма – „Св. Троица“ и „Св. Въведение Богородично“. Тази година, заедно с църковните служители, младежите раздадоха пакетите с хранителни продукти на нуждаещи се.

Организаторите на кампанията изразиха своята благодарност към всички дарители: „Вярваме, че заедно помогнахме на хора в нужда да усетят коледния дух и че не са сами в един от най-светлите празници, а именно Рождество Христово“.

