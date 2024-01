Младежкият международен център ви кани на Дръм съркъл ателие в понеделник

Инструктор на музикалното преживяване е Асен Хайдутов, а в рамките на сесията ще изучите различни барабанни ритми и ще се докоснете до музикалната култура на Африка, Бразилия, Индия.

С Асен Хайдутов ще посвирите на маримба, африканско джембе, индийска нагара. Ще научите какво е Да Наке На Да и ще се докоснете до интересни аспекти в музиката.

КОГА И КЪДЕ?

На 22-ри, 25-ти и 29-ти януари от 18:30 ч. в Младежки международен център в ж.к. „Меден рудник“.

Събитието е насочено към младежи на възраст 15-29 г.

Участието е безплатно, но за да участвате трябва да се запишете предварително тук: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd-rx9UvQ5Sz…/viewform

* Ако притежавате собствен перкусионен инструмент, моля, носете го на занятията.

Какво е ДРЪМ СЪРКЪЛ?

ДРЪМ СЪРКЪЛ е музикална форма за социално общуване под формата на колективно свирене на перкусионни инструменти. Инструментите са разнообразни и произхождат от различни култури – африканско Джембе, бразилска Конга, египетска Тарамбука и др. Заниманието се извършва в кръг под инструкциите на водещ перкусионист, който задава ритъма и показва неговото изпълнение. Групата изучава различни ритми и се забавлява с колективната ритмична игра. Дръм съркъл е споделена емоция и изживяване, което ни среща с музиката по невероятен начин.

АСЕН ХАЙДУТОВ е основател на Музикална школа “Мюзик руумс” в Бургас. Завършва Държавна Музикална Академия – София, Хохшуле фюр музик- Франкфурт и специализира при Нагара Мастер Нату Лал Солинки, Раджастан/Индия. Започва учителската си дейност в Димчо Дебелянов – Бургас, след това се премества да живее в Германия, където продължава да преподава в Musikschule Hochtaunus in Usingen, „Maria-Ward-Schule“ in Bad Homburg, Musikzentrum Frankfurt, Musikschule Idstein. През 2005 създава собствена школа – „Frequency International Music School“ – Frankfurt. Участва в много и разнообразни музикални проекти с Явор Велчев- Яви и Весела Бонева, Прегърнат облак, DJ Lite, Bosa del mar – боса нова проект, Deep Soul, с Jean Lyons, An Emotion джаз трио, Митя Скоберне трио, Сундарам – Франкфурт, група Леко, танцова компания Дюн, Таралеща и други.

Ако имате нужда от повече информация, следете страниците на Младежкия център във Фейсбук и Инстаграм:

https://www.facebook.com/YICBurgas

https://www.instagram.com/yicburgas/

Събитието се реализира по Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.

