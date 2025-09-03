Младежкият глас в центъра на вдъхновяващ политически брънч

В Габрово се проведе първото издание на Политически брънч, организиран по инициатива на Младежки парламент – Габрово, с активното участие на представители на местната и държавната власт.

Събитието се превърна в платформа за открит диалог, в който младите хора зададоха дневния ред, поставяйки фокус върху бъдещето на региона и възможностите за развитие и реализация в родния град.

На поканата на младите хора се отзоваха кметът на Габрово Таня Христова, народният представител Михаил Митов, зам.-областният управител Иван Любомиров, зам.-кметът с ресор образование и младежки дейности Невена Минева, общинският съветник Максим Садинов.

Целта на събитието, която си поставиха младежите е заедно да потърсят отговори на въпроси, свързани с това как Габрово да бъде притегателно място за младите. В рамките на предварително проучване, те формулираха над десет ключови въпроса като демографската криза, социалната ангажираност, инфраструктурата, градския транспорт, качеството на живот, предприемачество и бизнес. Макар времето да не позволи обсъждането на всички теми, разговорът бе изключително ангажиран, вдъхновяващ и насочен към търсене на конкретни решения.

Събитието е и ярък пример за прилагане на европейските младежки политики, които насърчават участието, овластяването и социалната ангажираност на младите хора. В духа на ценностите на ЕС – демокрация, солидарност и равен достъп – младежите настояха за обединение на младежките центрове в страната, по-голяма самостоятелност, повече включващи събития. Обсъдени бяха възможностите за засилване на диалога с ученическите съвети, правото на избор и готови ли са 16-годишните да гласуват и др.

Кметът Таня Христова изрази категоричната си подкрепа към младите хора, подчертавайки, че все повече държави включват младежка компонента в местното управление, защото именно младите ще бъдат най-пряко засегнати от политиките, които се приемат днес.

„Място като Габрово може да разпознае вашите таланти и да им даде сцена.“ „Бъдете смели и дръзки в отстояване на онова, което искате да промените. Габрово е град, който чува, уважава и инвестира в младите хора.“, подчерта кметът Таня Христова, а зам.-областният управител каза “Борете се за Габрово“ – мястото, което може да даде много и е повече от много други.

“Не изключвай другия”, “Не се отказвай”, “Център на младите”, “Личен пример” – са част от посланията, които отекваха в залата.

Участниците се обединиха около идеята, че диалогът трябва да продължи – не с бързане, а с постоянство и ангажираност. Планирани са нови срещи и съвместни събития, които да превърнат думите в действия.

Facebook

Twitter



Shares