сряда, септември 3, 2025
Последни:
Региона

Младежкият глас в центъра на вдъхновяващ политически брънч

Редактор

В Габрово се проведе първото издание на Политически брънч, организиран по инициатива на Младежки парламент – Габрово, с активното участие на представители на местната и държавната власт.

Събитието се превърна в платформа за открит диалог, в който младите хора зададоха дневния ред, поставяйки фокус върху бъдещето на региона и възможностите за развитие и реализация в родния град.

На поканата на младите хора се отзоваха кметът на Габрово Таня Христова, народният представител Михаил Митов, зам.-областният управител Иван Любомиров, зам.-кметът с ресор образование и младежки дейности Невена Минева, общинският съветник Максим Садинов.

Целта на събитието, която си поставиха младежите е заедно да потърсят отговори на въпроси, свързани с това как Габрово да бъде притегателно място за младите. В рамките на предварително проучване, те формулираха над десет ключови въпроса като демографската криза, социалната ангажираност, инфраструктурата, градския транспорт, качеството на живот, предприемачество и бизнес. Макар времето да не позволи обсъждането на всички теми, разговорът бе изключително ангажиран, вдъхновяващ и насочен към търсене на конкретни решения.

Събитието е и ярък пример за прилагане на европейските младежки политики, които насърчават участието, овластяването и социалната ангажираност на младите хора. В духа на ценностите на ЕС – демокрация, солидарност и равен достъп – младежите настояха за обединение на младежките центрове в страната, по-голяма самостоятелност, повече включващи събития. Обсъдени бяха възможностите за засилване на диалога с ученическите съвети, правото на избор и готови ли са 16-годишните да гласуват и др.

Кметът Таня Христова изрази категоричната си подкрепа към младите хора, подчертавайки, че все повече държави включват младежка компонента в местното управление, защото именно младите ще бъдат най-пряко засегнати от политиките, които се приемат днес.

„Място като Габрово може да разпознае вашите таланти и да им даде сцена.“ „Бъдете смели и дръзки в отстояване на онова, което искате да промените. Габрово е град, който чува, уважава и инвестира в младите хора.“, подчерта кметът Таня Христова, а зам.-областният управител каза “Борете се за Габрово“ – мястото, което може да даде много и е повече от много други.

 “Не изключвай другия”,  “Не се отказвай”,  “Център на младите”, “Личен пример” – са част от посланията, които отекваха в залата.

Участниците се обединиха около идеята, че диалогът трябва да продължи – не с бързане, а с постоянство и ангажираност. Планирани са нови срещи и съвместни събития, които да превърнат думите в действия.

Интересно от мрежата

Вижте още

Кметът Куленски сигнализира прокуратурата, МВР и НАП за предполагаема схема за присвояване на общински средства в с. Тополи дол

Редактор

Ограничават движението по част от бул. „Никола Вапцаров“ заради проект на ВиК

Редактор

Безплатен транспорт до летището за грандиозното авиошоу осигурява Община Русе

Редактор

Pin It on Pinterest