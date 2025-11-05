Младежкият център домакинства Обучение на бенефициери за изготвяне на проекти по програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“

Младежкия център в Габрово започна Обучение на бенефициери за изготвяне на проекти по програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, организирано от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Събитието събра представители на младежки, образователни, спортни организации, ангажирани с развитието на младежки политики и европейски партньорства.

Обучението откри кметът на Габрово Таня Христова, която сподели: „Радвам се, че днес залата е пълна с млади хора, които искат да научат конкретни и интересни неща.“

В изказването си Таня Христова подчерта значението на активното участие на младежите в европейските програми и добави: „Програмата „Еразъм+“ е тази, която е създала най-много европейци – тя е най-младата, най-силната, най-могъщата програма, която с малко ресурси, но с много човешка и младежка енергия, може да трансформира пространства.“

Тя призова участниците да бъдат активни, да задават въпроси и да търсят партньорства. „Нашата роля тук, в Габрово, е да бъдем гостоприемни и привлекателни за млади хора с идеи, които искат да получат подкрепа и да постигнат целите си.“ – допълни още кметът на Габрово.

Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ предоставят възможности за обучение, доброволчество, младежки обмени и развитие на умения в международен контекст.

Обучението в Габрово цели да повиши капацитета на организациите и младежките лидери за успешно кандидатстване и реализиране на проекти с европейско финансиране.

Събитието продължава и на 5 ноември, като включва практически сесии, консултации и възможности за създаване на нови партньорства.

