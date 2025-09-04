Младежки дом – Пазарджик става сцена на световната фантастика, наука и технологии с фестивал „Булгакон 2025“

В навечерието на 55-годишнината на Младежки дом – Пазарджик, както и 50-годишния юбилей на Клуба по фантастика, прогностика и евристика „Аркадий и Борис Стругацки“ – Пазарджик, градът ще се превърне в притегателен център за почитатели на фантастиката, изследователи, творци и иноватори от цял свят.

От 6 до 8 септември 2025 г. Младежкият дом ще бъде домакин на Булгакон 2025 – фестивал на фантастиката с международно участие, впечатляваща програма и уникална комбинация от изкуство, наука и технологии.

Първи акцент в програмата е присъствието на утвърдени автори и изследователи от България и чужбина. Сред международните гости се открояват имена като Ейдриън Чайковски (Великобритания), Ерик Симон (Германия), Ли Джун – Baoshu (Китай), Нийл Кларк (САЩ) и Франческо Верско (Италия), които ще представят теми свързани с фантастиката, етичните аспекти на изкуствения интелект, дигитализацията и много други.

В рамките на фестивала ще бъде показан филмът „The Wandering Earth 2“ – с любезното съдействие на Посолството на Китайската народна република. Прожекцията се реализира с официално предоставени за БУЛГАКОН права от China Film Co., Ltd. На събитието ще присъства и г-жа Джан Янбо – съветник по наука, технологии и култура в Посолството на Китайската народна република, заедно с представители на дипломатическата мисия.

Втори акцент е синергията между наука, изкуство и технология – в рамките на фестивала ще се проведе III Национална научна конференция „Минало, настояще и бъдеще на фантастиката“ с междудисциплинарни панели, съчетаващи теоретични анализи с визуални форми.

Във фоайето на Младежкия дом посетителите ще могат да видят тематични изложби, да присъстват на пърформанси и да се потопят в архивни видеа на експериментални визуални изкуства, които изследват границите между реалност и фантазия, наука и изкуство.

Технологичният фокус ще бъде насочен към киберсигурността.

Булгакон 2025 в Пазарджик се утвърждава да бъде събитие на световно ниво, което обединява творческото въображение, научното познание и технологичните иновации – в чест на 55-годишната история на Младежкия дом като културен и обществен център и 50-годишнината на ИКФЕП „А. и Б. Стругацки“.

За удобство на участниците и гостите пълната програма и полезна информация са достъпни в приложението Bulgacon.app.

Програма: https://rb.gy/n72upi

Facebook

Twitter



Shares