Младежки център – Свищов посрещна коледари от ДГ „Слънчо“

В навечерието на светлите коледни празници Младежки център – Свищов посрещна малките коледари от Детска градина „Слънчо“, които с традиционни коледарски песни, наричания и благословии внесоха топлина и радост и споделиха духа на българските народни обичаи.

Коледарите бяха посрещнати от заместник-кмета на Община Свищов д-р Анелия Димитрова, Румяна Кузева – началник на отдел „Образование и младежки политики“ и екипа на Младежки център – Свищов.

Поздрав към децата отправи ръководителят на Младежкия център Кръстина Александрова, която изрази благодарност за празничното посещение и за усилията на педагогическите специалисти в съхраняването и предаването на българските традиции.

Малките коледари отправиха своите пожелания за здраве, благополучие и успешна нова година, а празничната атмосфера, създадена от техните изпълнения, изпълни пространството на Младежкия център с усмивки и коледен дух.

Посещението на децата от ДГ „Слънчо“ е още един пример за доброто партньорство между образователните институции и общинските структури и за значението на подобни инициативи за изграждането на ценности, приемственост и уважение към културното ни наследство.

