Младежки център – Свищов обяви фотоконкурс на тема „Лятото през очите на младите“

„Лято във фокус – улови момента, сподели емоцията“ е слоганът, с който Младежки център – Свищов отправи покана към младите хора за участие във фотоконкурс на тема „Лятото през очите на младите“.

За да участват в конкурса всички желаещи трябва да изпратят до три свои авторски снимки на лятна тематика. Снимките трябва да бъдат изпратени като лично съобщение във Фейсбук или Инстаграм страниците на Младежкия център, като бъдат придружени с име, възраст и данни за контакт на участника.

Срокът е до 1 септември 2025 г.

Подбраните снимки ще бъдат представени в онлайн галерия, посветена на младежкото лято!

