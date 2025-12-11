Младежки център – Свищов бе официално открит

На 10 декември 2025 година се състоя официалното откриване на новоизградения Младежки център – Свищов. Събитието е част от реализацията на проект „Изграждане на Младежки център в гр. Свищов“, който се финансира с 1 798 149,71 лева по Национален план за възстановяване и устойчивост съгласно Договор № BG-RRP-1.009-0001-С01/10.01.2024 г.

На церемонията присъстваха представители на общинското ръководство, заместник-кметове, общински съветници, кметове на населени места, ръководители на различни общински структури и други институции, представители на партньорите по проекта, ученици, учители, младежи и граждани.

Приветствие към присъстващите отправи д-р Анелия Димитрова, заместник-кмет на Община Свищов и ръководител на проекта, която представи значението на инициативата за развитието на местните младежки политики и за разширяването на възможностите за обучение, подкрепа и включване на младите хора. В своето изказване д-р Димитрова подчерта ангажимента на Общината за устойчиво управление на новооткритата структура и за гарантиране на условия, които отговарят на съвременните нужди на младежката общност. Д-р Димитрова представи и екипа за управление на проекта: Янка Николова – координатор и Светослав Йорданов – счетоводител, както и екипът на Младежкия център: Кръстина Александрова – ръководител, Златомира Георгиева – младежки работник и Станислав Николов – младежки работник.

Своето обръщение кметът на Община Свищов, д-р Генчо Генчев, поздрави екипа и гостите, като отбеляза, че Центърът представлява ключов елемент от общинските приоритети в областта на образованието, младежките дейности и социалното развитие. Тържествено д-р Генчев вдигна знамето на Центъра, символизирайки началото на неговата дейност.

С откриването на Младежкия център Община Свищов утвърждава своята последователна политика за подкрепа на младите хора, за насърчаване на тяхната активност и за създаване на условия за устойчиво личностно и професионално развитие.

Facebook

Twitter



Shares