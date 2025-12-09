Младежки център – Смолян с призова награда за доброволчество

Младежки център – Смолян спечели 2-ро място в конкурса за “Младежки център – вдъхновител на доброто” за 2025 г. Конкурсът се организира от Министерството на младежта и спорта по повод Международния ден на доброволеца, който се отбелязва всяка година на 5 декември. Това признание е доказателство, че малките, но смислени действия на младите хора се оценяват и могат да създадат голяма промяна в обществото.

След церемонията по награждаването, представители на Младежки център-Смолян разказаха, че номинацията е получена за реализирането на редица инициативи, които насърчават доброволчеството, активното гражданство и грижата за природата и общността, за които центърът е бил инициатор, сред които:

– Доброволческа акция в Смолян в партньорство с РСПБЗН за превенция на пожари и замърсяване, включително образователни демонстрации.

– Създаване на първата „Къщичка на приятелството“ от Клуб „Гласът на животните“ – пространство за взаимопомощ за стопани на домашни любимци.

– „Ден за доброволчество“ в с. Търън – почистване на спортната площадка и пример за устойчива местна инициатива.

– Среща с 33 –ма ученици от ПГ „Васил Димитров“, гр. Мадан и почистване на училищното пространство.

Екипът на Младежки център-Смолян изказва своите специални благодарности на доброволци и партньори, които са сърцето на всяка инициатива и заедно с тях превръщат доброто в сила, която оставя следа.

