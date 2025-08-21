Младежка предприемаческа академия „Бъдеще за Силистра“ отваря врати за кандидатстване!
Започваме! Младежка предприемаческа академия „Бъдеще за Силистра“ отваря врати за кандидатстване!
Ако си на възраст между 19 и 35 г. и имаш бизнес идея или малък бизнес с оборот под 100 000 лв. регистриран преди по-малко от 3 години в област Силистра – това е твоят шанс!
В рамките на два уикенда ще получиш знания, менторство и шанс за парична награда, с която да финансираш своята идея или бизнес.
Датите:
Уикенд — 1— 03 – 05. 10. 2025 г.
Уикенд — 2 — 10 – 12. 10. 2025 г.
Кандидатствай тук до 25.08.2025 г.
https://bzsilistra.org/biznes-akademia