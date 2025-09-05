Младежите от Шумен ще изготвят доклад и план за финансиране на младежки инициативи

На 10 септември ще се проведе среща в Община Шумен с младежи

На 10 септември (сряда) от 10:00 ч. в зала 363 на Община Шумен ще се проведе работна среща за обсъждане на проблемите и потребностите на младежкия сектор в град Шумен. Събитието се организира от Общинския младежки съвет в Шумен и с подкрепата на кмета на община Шумен – проф. Христо Христов.

По време на срещата ще бъдат дискутирани актуалните предизвикателства и потребности на младежките организации и групи, ще се събере информация за изготвяне на доклад за състоянието на сектора, както и насоки за създаването на план за финансиране на младежки инициативи в общината.

Желаещите да се включат могат да изпратят информация (име, организация/група, длъжност/роля, брой участници) до 12:00 ч. на 9 септември 2025 г. на имейл omc.shumen@gmail.com. Могат да се изпращат и писмени предложения до 17:00 ч. на 10.09.2025 г. на посочения имейл.

Приносът на младежката активност е от ключово значение за изготвянето на точен и представителен доклад, както и за формулирането на ефективен и прозрачен план за подкрепа на младежките инициативи в Шумен, посочват организаторите.

