петък, септември 5, 2025
Последни:
Региона

Младежите от Шумен ще изготвят доклад и план за финансиране на младежки инициативи

Редактор

На 10 септември ще се проведе среща в Община Шумен с младежи

На 10 септември (сряда) от 10:00 ч. в зала 363 на Община Шумен ще се проведе работна среща за обсъждане на проблемите и потребностите на младежкия сектор в град Шумен. Събитието се организира от Общинския младежки съвет в Шумен и с подкрепата на кмета на община Шумен – проф. Христо Христов.

По време на срещата ще бъдат дискутирани актуалните предизвикателства и потребности на младежките организации и групи, ще се събере информация за изготвяне на доклад за състоянието на сектора, както и насоки за създаването на план за финансиране на младежки инициативи в общината.

Желаещите да се включат могат да изпратят информация (име, организация/група, длъжност/роля, брой участници) до 12:00 ч. на 9 септември 2025 г. на имейл omc.shumen@gmail.com. Могат да се изпращат и писмени предложения до 17:00 ч. на 10.09.2025 г. на посочения имейл.

Приносът на младежката активност е от ключово значение за изготвянето на точен и представителен доклад, както и за формулирането на ефективен и прозрачен план за подкрепа на младежките инициативи в Шумен, посочват организаторите.

Интересно от мрежата

Вижте още

Община Пазарджик организира обществено обсъждане на концепцията за създаване на Общински фонд „Култура“

Редактор

„Приеми ме на село – Завръщане“ и „Възраждане“ сложиха финал на сезон 2025

Редактор

Сигнали за паднали дървета и частично прекъсване на тока на места в Плевенско след дъжда и силния вятър

Редактор

Pin It on Pinterest