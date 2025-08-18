Младежи- стажанти вдъхновяват нови творчески ателиета в Дом на хумора и сатирата

В средата на август Домът на хумора и сатирата в Габрово представя три нови творчески ателиета, създадени с ентусиазъм и въображение от младите стажант-екскурзоводи Ана Мария Георгиева, Мирела Динева и Моника Минева. Техният свеж поглед и енергия вдъхновиха програмата, насочена към най-малките посетители на изложбата „Град Градина“.

Със страст към изкуството и грижа към децата, те разработиха три ателиета, които съчетават творчество, образование и забавление и показаха, че не просто са част, а са двигател на промяната.

Какво очаква посетителите?

21 август, 15:00 ч. – „Геройчета за Град Градина“ – Децата ще създадат куклички – жители на своя мечтан град, като една от тях ще остане в изложбата, а другата ще вземат за спомен.

26 август, 15:00 ч. – „Морски животни“ – Малките творци ще изработят морски създания и ще научат как замърсяването влияе на водните екосистеми.

28 август, 15:00 ч. – „Карта на съкровището“ – Финалното ателие ще превърне децата в откриватели, които ще създадат своя собствена карта с тайни знаци и загадки.

Ателиетата са подходящи за деца от 1 до 4 клас.

Такса за участие: 5 лева.

Минимален брой участници: 5

Заявка за участие: events@humorhouse.bg или тел. 0894 937 728 (Ивелина Ангелова).

